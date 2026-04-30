Prevén en extraordinario delinear elección judicial

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que la Cámara baja podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones en mayo para abordar la reforma al Poder Judicial y definir la postergación de los comicios al 2028.

El legislador explicó que no existe un acuerdo definitivo ni una iniciativa formal presentada por el Ejecutivo, aunque reconoció que el tiempo es limitado debido a que el proceso electoral inicia el 1 de junio.

Sobre la posibilidad de un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, indicó que existe una solicitud presentada por el PT, la cual seguirá su curso legal. Explicó que la Cámara baja actúa como órgano investigador y el Senado como instancia de acusación: “No hemos recibido denuncias de senadores; cuando se presenten, se les dará el trámite legal”, y rechazó que exista un “linchamiento político” en su contra.