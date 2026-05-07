› Multa al nuevo PES

Se acaba de reportar que la organización Construyendo Sociedades de Paz —sí, la misma a la que amonestaron por usar las siglas de la Presidenta y la misma que está ligada al extinto Partido Encuentro Social de Hugo Eric Flores— enfrenta una nueva tarjeta amarilla en un camino aún no consolidado por convertirse en partido político. Según las autoridades electorales, PAZ jugó chueco en aras de sumar afiliados, al entregar dádivas a cambio de firmas. De acuerdo con lo que contó personal del INE, los de PAZ terminaron evidenciados por vecinos de la comunidad jalisciense de Tala, quienes, tras asistir a la asamblea a la que se les convocó el año pasado, preguntaron dónde se les entregarían las despensas que les habían prometido. Incluso la Unidad de Fiscalización encontró que la organización convocó a esas mismas personas a través de un evento en Facebook con la frase: “¿Quieres una despensa gratis? Envíame mensaje”. Lo que queda por saber es si esta falta es lo suficientemente grave como para tumbar la nueva versión del PES o si, como en otras no pocas ocasiones, puede seguir adelante.