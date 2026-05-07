› Ojo en la transformación digital

Nos dicen que hay señales de que todavía hay algunos desafíos para consumar la digitalización, una tarea designada a José Antonio Peña Merino, quien esta semana acumuló dos strikes en eventos relacionados con el sistema de alertamiento sísmico. El primer fallo quedó evidenciado por el sismo de magnitud 5.6 que meció a la Ciudad de México el pasado 4 de mayo. Los altavoces de la capital sonaron, pero las alertas en los celulares callaron. Ese día, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó que las alertas estaban en mantenimiento. En fin, dos días después, en el Primer Simulacro Nacional 2026, sonaron los altavoces y las alertas en los teléfonos, pero, con un pequeño detalle, la notificación en algunos celulares mantuvo la leyenda “Alerta Presidencial”, un mensaje que tuvo que haberse reemplazado desde hace tiempo por “Alerta Máxima”. Muchos dirán que éste ya es un tema menor, pero habrá que recordar que fue la propia Presidenta Claudia Sheinbaum quien instruyó desde principios de año que se hiciera tal modificación. Ahí el dato.