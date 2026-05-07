› Tiran fallo de Zaldívar Con la novedad de que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrigió la decisión de la antigua integración del máximo tribunal de liberar a una mujer acusada por el delito de trata. El fallo había sido impulsado por el entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien incluso dijo que visitó a la imputada en el penal donde estaba recluida y presentó su puesta en libertad como la corrección de “una dolorosa injusticia”. Pues bueno, nos dicen que tras un nuevo análisis, los ministros de la actual Corte determinaron que lo verdaderamente doloroso fue que la justicia se equivocó, ya que había elementos que probaban que la acusada sí se benefició de la explotación sexual de dos mujeres extranjeras, a quienes engañó y amagó para prostituirlas en un centro nocturno que, además, ella misma administraba en la Ciudad de México. Nos dicen que la clave del revés al proyecto de Zaldívar fue escuchar con más cuidado a las víctimas, algo que tendría que ser fundamental e irrenunciable y que, claramente pudo omitir quien hoy se desempeña como coordinador General de Política y Gobierno en la administración federal.