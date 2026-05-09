Ayuso adelanta fin de gira por México entre cruce de acusaciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso canceló de manera anticipada la gira que realizaba desde inicios de esta semana por México, a cuyo Gobierno acusó de boicotear su agenda.

Por medio de un comunicado emitido este viernes, la Comunidad madrileña aseguró que la administración mexicana amenazó a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano con presuntamente cerrar las instalaciones donde se celebrará tal evento este fin de semana, si Díaz Ayuso acudía.

“Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del Gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba previsto en Monterrey y volver a Madrid”, anunció.

El Dato: La gira por México de la presidenta Isabel Díaz Ayuso estaba programada para durar 10 días, e inició el domingo 3 de mayo con una visita a la Basílica de Guadalupe.

Incluso se acusó directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de llamar a boicotear varios de los eventos de la derechista española desde las conferencias que ofrece cada mañana.

“El Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellido de todos los que se reúnen con la presidenta madrileña, es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con que ella es recibida en España. La deriva totalitaria violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, señaló la Comunidad en un comunicado.

En tal escrito se afirmó que la mandataria española mantuvo reuniones con las personas encargadas del evento, pero comunicó que no estaría presente para no causar perjuicios a los empresarios mexicanos ni a los demás asistentes a tal suceso internacional.

También reviró a las declaraciones hechas por la política española opositora a Ayuso, que aseguró que la agenda de la derechista estaba vacía, pues incluso aseveró que tenía previstas varias reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano que le extendieron la invitación de manera directa.

“En definitiva: la Presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso, amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión”, acusó.

El senador derechista del Partido Popular en aquel país, Alfonso Serrano, también se lanzó en contra del Gobierno mexicano, al que llamó “fascista”. También expresó críticas contra la mandataria mexicana, a la que consideró “totalitaria”: “México tiene un Gobierno fascista. Y sufre una Presidenta totalitaria, aplaudida por una izquierda española que se echaría a la calle si un Gobierno en España hiciera la décima parte de lo que ella hace con quienes no piensan como igual”, escribió en redes sociales.

En México, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, salió en respaldo de Sheinbaum Pardo y dijo al legislador español que no cuenta con la “autoridad moral” para hablar sobre la democracia y tampoco para acusar fascismo cuando pertenece a una corriente de derecha.

“Su ataque no solo es contra nuestra Presidenta, @Claudiashein; sino contra la voluntad popular cuando no se somete a sus dogmas conservadores. En México no perseguimos a nadie por pensar distinto; lo que hacemos es combatir privilegios y gobernar para el pueblo. Le sugerimos atender la crisis de legitimidad y el deterioro social, en lugar de usar a México para distraer”, escribió en su cuenta de la red social X.

Grupo Xcaret desmiente a española sobre amagos

› Por Yulia Bonilla

GRUPO XCARET, sede donde se realizará el evento de reconocimiento cinematográfico Premios Platino, negó rotundamente haber recibido amenazas por parte del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo para impedir la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Negamos categóricamente haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de los Premios Platino Xcaret”, manifestó el grupo en un comunicado.

Aclaró que se retiró la invitación a la madrileña con motivo de las declaraciones que estuvo realizando durante su visita, para así evitar que utilizara el evento como una plataforma política.

3 hoteles integran al Grupo Xcaret, en el Caribe mexicano

“Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la comunidad de Madrid, los últimos meses, culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”, aclaró.

En su comunicado, el grupo comentó que el evento de Premios Platino significa una conmemoración en la cual se extienden reconocimientos a las artes y la creatividad, así como la riqueza multicultural de la comunidad iberoamericana.

En ese sentido también destacó que dicho espacio se enfoca en promover el respeto, la convivencia, además de la hermandad entre los 23 países que conforman dicha región.

“A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana. Esta semana celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos”, dijo.

Segob revira y asegura que su visita fue en total libertad

Por Yulia Bonilla

Luego de que la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno de México de haber expulsado a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por medio de amenazas contra sus eventos, la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que su recorrido por el territorio nacional se realizó en condiciones de libertad.

La dependencia negó que se hubiera intentado intervenir en alguna de las presentaciones de la española.

“Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro Gobierno. En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”, aseguró la dependencia en un comunicado.

El texto fue replicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el que además, se aseguró: “México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa”.

Uno de los primeros eventos cancelados en la gira que la española realizó esta semana fue el que encabezaría en la Catedral Metropolitana y el cual trascendió e incluso llevó a que se convocara a una protesta, porque se anunció que en el mismo realizaría un homenaje a Hernán Cortés.

La Arquidiócesis Primada de México emitió un pronunciamiento en el que, además de anunciar la cancelación del evento, negó que el plan fuera homenajear al conquistador español. Explicó que la anulación del evento fue porque la producción responsable no reunió la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto.

SIN INCONVENIENTE. Por la mañana, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo advirtió a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no se permitirá una injerencia en asuntos políticos mexicanos.

Al hablar de su rechazo a la intervención de países extranjeros en México, la mandataria federal apuntó que esto también es un mensaje a la ultraderechista española quien llegó a México desde inicios de esta semana.

“Nosotros pedimos que las elecciones en México se desarrollen sin injerencia de ningún país. Igual se lo decimos a la presidenta de la Comunidad Española”, dijo.

Dijo que no hay inconveniente si su intención es visitar el país con motivos de solicitar inversiones y que incluso hay una libertad de expresión que no se coartará.

“Viene aquí a pedir inversiones o algunas otras cosas está muy bien, pero si su interés es político tiene derecho a venir a hablar. No vamos a coartar su libertad de expresión”, dijo.

También estimó que el recibimiento que le dieron políticos de oposición a Ayuso podría no resultarles conveniente: “Ahora, no creo que le sirva a quien la trajo, porque no va a que hable de Hernán Cortés y la Conquista para ganar una elección de nuestro país, pero pedimos siempre al respeto igual que ellos piden respeto”.