Por adjudicación directa, 70% del dinero contratado por municipios

Los gobiernos municipales y las demarcaciones territoriales del país comprometieron más de 305 mil millones de pesos en contratos durante 2024, pero la mayor parte de ese dinero no pasó por licitación pública abierta.

De acuerdo con datos del último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 pesos del presupuesto local se asignaron mediante adjudicación directa o invitación restringida.

El Dato: Durante 2024 se recibieron 35 mil 472 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas, 22% menos que en 2022.

Datos de este ejercicio mostraron que la adjudicación directa concentró 150 mil 879.3 millones de pesos, equivalentes a cinco de cada 10 pesos gastados durante dicho periodo. La invitación restringida acumuló otros 73 mil 411.3 millones, es decir, 24 por ciento de la bolsa nacional. En conjunto, ambas modalidades representaron 73.4 por ciento del dinero comprometido por municipios y alcaldías.

Este patrón también se repite en el número de contratos asignados de manera local. En 2024, municipios y alcaldías reportaron 180 mil 53 acuerdos comerciales; de ellos, 117 mil 620 salieron por adjudicación directa. La vía sin competencia abierta dominó el mapa de las compras públicas locales, con 65 por ciento del total.

A esa ruta se sumaron 38 mil 929 contratos por invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida, equivalentes a dos de cada 10 operaciones de este tipo. Frente a ese bloque, la licitación pública quedó como una opción minoritaria con tan sólo 12 mil 878 contratos, apenas 7.2 por ciento del universo registrado, de acuerdo con el Inegi.

8.2 por ciento cayó el número de contratos con relación a 2022

Con relación al dinero gastado, el documento reveló que la licitación pública mantuvo menos peso que las otras formas de contratación. Por esta vía, donde el Gobierno abre la competencia para que distintas empresas presenten propuestas, se asignaron apenas 76 mil millones de pesos durante el periodo de 2024.

Para contratos abiertos a empresas a nivel nacional, la licitación abierta concentró 46 mil millones de pesos de los presupuestos locales. En los procesos estatales, regionales o municipales, el monto llegó a 29 mil 698.5 millones. En conjunto, apenas reunieron uno de cada cuatro pesos contratados por municipios y alcaldías, una cifra muy por debajo de la que se gastó mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

El Corruptómetro, un estudio de la Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción (ONEA), colocó la invitación restringida bajo una lectura crítica. El análisis señaló que este mecanismo puede funcionar como una simulación de competencia, porque las empresas participantes suelen llegar con ventaja sobre las especificaciones del contrato o forman parte de redes cercanas que aparentan disputar una convocatoria.

Para la ONEA, el problema surge cuando la competencia existe sólo en el expediente. En esos casos, las compañías invitadas conocen de antemano las condiciones del proceso o alternan el papel de ganadora en distintas contrataciones, lo que permite conservar una apariencia de concurso sin abrir realmente el mercado a más proveedores.

La obra pública fue el principal destino del dinero contratado por municipios y alcaldías en 2024. De los 305 mil 461.1 millones de pesos registrados a nivel nacional, 211 mil 877.1 millones se fueron a obras y servicios relacionados, es decir, casi siete de cada diez pesos.

REGISTROS DE LOS RECURSOS ı Foto: Especial

Ese rubro también muestra la mayor concentración fuera de la licitación abierta. La adjudicación directa recibió 114 mil 933.9 millones de pesos y la invitación restringida otros 59 mil 55.4 millones. En conjunto, ambas vías reunieron 82.1 por ciento de todo el dinero destinado a obra pública local.

Pero el patrón no se limita a la obra pública. En las compras, rentas y servicios cotidianos de gobiernos locales también predominó la adjudicación directa. Aunque este rubro movió menos dinero que las obras, concentró una parte importante de los contratos registrados por el Inegi: casi tres de cada cuatro salieron por esa vía, con 78 mil 738 procedimientos.

También los recursos enviados a los municipios desde otros niveles de gobierno siguieron esa ruta. En obra pública, alcaldías y ayuntamientos contrataron proyectos financiados con dinero externo por 153 mil millones de pesos, de los cuales 86.2 por ciento quedaron distribuidos en adjudicaciones directas o invitaciones restringidas.

Los municipios de Guerrero concentran el dato más fuerte por monto dentro del informe. Estas entidades gastaron 74 mil 679 millones de pesos en contratos, casi uno de cada cuatro pesos registrados a nivel nacional. Ahí, la licitación pública prácticamente quedó fuera del reparto. Casi todo el dinero contratado por los municipios salió por adjudicación directa o por invitación restringida con 99.2 por ciento del monto total.

Veracruz abre otro foco rojo dentro del informe. Sus municipios contrataron 19 mil 702.3 millones de pesos en 2024, pero el rasgo más relevante no está sólo en el monto, sino en la ruta elegida para repartirlo: tres de cada cuatro pesos salieron por invitación restringida.

En lugar de una convocatoria abierta a todos los posibles proveedores, el gasto municipal avanzó por un mecanismo cerrado, donde sólo participan empresas llamadas previamente por la autoridad.