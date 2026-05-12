Serían de México 4 de 7 muertos en Texas

Los vagones del tren de Union Pacific, en Laredo, el domingo pasado.

AUTORIDADES de Texas investigan la muerte de siete personas presuntamente vinculadas a un mismo trayecto ferroviario, después de que seis cuerpos aparecieron el domingo dentro de un vagón de carga de Union Pacific en Laredo, y un séptimo cadáver apareció ayer, cerca de las vías en el condado de Bexar.

Javier Salazar, alguacil de la localidad, informó a la prensa que el nuevo caso corresponde a un residente mexicano que, según la línea inicial de investigación, formaría parte del mismo grupo localizado sin vida dentro del tren en Laredo.

Cinco de las seis víctimas encontradas en el vagón habrían muerto por hipertermia, de acuerdo con información de la Oficina del Médico Forense del condado de Webb citada por la televisora KSAT. Las autoridades aún no publican la causa oficial de muerte de todo el grupo.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores había informado que el Consulado General de México en Laredo recibió aviso del Departamento de Policía local y confirmó la nacionalidad mexicana de al menos tres de las víctimas. Las otras tres permanecían en proceso de identificación, según el comunicado de la Cancillería.

De acuerdo con los primeros reportes locales, el hallazgo ocurrió el domingo dentro de un vagón tipo caja, cerca de un patio ferroviario ubicado en 12101 Jim Young Way, próximo a la Interestatal 35. Un empleado de Union Pacific alertó a las autoridades alrededor de las tres de la tarde y los agentes confirmaron el caso una hora después.

Las víctimas localizadas en Laredo corresponden a cinco hombres y una mujer. Entre ellas habría una persona menor de edad, según los datos difundidos por autoridades citadas en los reportes sobre la investigación.