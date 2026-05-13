Michoacán construye su 1.er Metrobús

El Gobierno de Michoacán inició las obras de lo que será su primer Metrobús, con una inversión conjunta entre Federación y estado de dos mil 193 millones de pesos, bajo un esquema de financiamiento que prioriza el ahorro público y la cero deuda.

El mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que este sistema de transporte masivo de alta calidad recibirá el nombre de Morebús, en honor a José María Morelos. Transformará la movilidad y modernizará a la ciudad más importante del estado con traslados rápidos y seguros.

El proyecto fue palomeado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Banobras envió 948 millones de pesos y los mil 245 millones restantes son aportados por el Gobierno del estado.

La primera etapa comprende un corredor de 14.65 kilómetros, desde el poniente de la ciudad hasta el Centro Histórico. Contará con 28 estaciones diseñadas para la accesibilidad universal, una flota de 74 autobuses de última generación y 29 cruces seguros con semaforización inteligente, tanto vehicular como peatonal.

Su construcción está proyectada para un tiempo de 10 meses, expuso Ramírez Bedolla: “No sólo es una obra de ingeniería, sino un acto de justicia social para más de 400 mil habitantes que viven en el poniente de la ciudad y que hoy enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias”.