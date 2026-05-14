Morena perfila una ruta jurídica contra Campos

Legisladores de Morena informaron que analizan una ruta para impulsar acciones legales y políticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, incluido un posible juicio político, mientras convocaron a una marcha el próximo 16 de mayo en la capital del estado para exigir explicaciones por la presunta participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad realizados en la entidad.

En conferencia en el Senado, el vocero de los diputados federales, Arturo Ávila, confirmó que el guinda definirá próximamente la estrategia jurídica y parlamentaria contra la mandataria panista.

El Dato: Ante la marcha organizada por Morena, la gobernadora Campos dijo que en Chihuahua se permite la libertad de expresión y dijo que seguirá combatiendo al crimen.

“Sí, el partido va a definir la ruta, tendremos que reunir los grupos parlamentarios. Seguramente en breve, es algo que daremos a conocer en su momento”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de promover juicio político contra Campos.

Los morenistas acusaron a la mandataria de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional por permitir presuntamente la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) sin autorización del Gobierno federal. Incluso, la calificaron de “traidora a la patria”.

“Desde aquí les decimos: en Chihuahua hay una gobernadora y hay varios responsables que serán procesados seguramente por la Fiscalía General de la República y tendrán que afrontar las consecuencias de este delito muy importante”, aseveró.

La senadora Julieta Ramírez cuestionó la ausencia de la gobernadora en las mesas de seguridad y reclamó que no haya acudido a la Cámara alta cuando se le extendió una invitación a una reunión de trabajo para abordar el tema: “¿Por qué decide ignorar y violar las leyes de este país y acudir en cambio a solicitar apoyo con agencias del extranjero?”.

En tanto, el senador Oscar Cantón señaló que Morena esperará el avance de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de promover medidas más severas, aunque insistió en que existen elementos suficientes para fincar responsabilidades.

“Lo cierto es que la gobernadora no ha mostrado ningún compromiso ni ética política con sus gobernados y menos con el país. Este es un delito que está tipificado claro como traición a la patria”, afirmó.

Los morenistas también rechazaron que el caso de Chihuahua busque desviar la atención de otros temas nacionales, particularmente de len Sinaloa.

Ávila aseguró que en Morena “no protegen a nadie” y afirmó que, cuando existen delitos comprobados, los responsables deben enfrentar las investigaciones correspondientes: “Donde ha habido delitos, hemos perseguido”.

Respecto a la marcha del próximo sábado en la ciudad de Chihuahua, tanto Ávila como Cantón insistieron en que la movilización será “orgánica” y negaron que vayan a trasladar personas en autobuses o mediante acarreo.

Cuando se les preguntó directamente si de otros estados saldrían camiones, como ha ocurrido en movilizaciones vinculadas a su partido, Cantón respondió: “La marcha de Chihuahua es algo que está convocando Morena, porque Morena está sintiendo lo que es la necesidad del pueblo de expresarse. Morena convoca, Morena invita y la gente va a decidir si asiste o no asiste”.

En tanto, Arturo Ávila aseguró que esperan una asistencia masiva de ciudadanos inconformes con el gobierno estatal y rechazó que haya movilización organizada desde el partido.

“Nosotros no movilizamos. Todas las marchas de nuestro movimiento son orgánicas, vienen de abajo, de la gente del pueblo”, refirió.

FGR va a determinar las responsabilidades: CSP

› Por Yulia Bonilla

LUEGO de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se deslindara públicamente de tener conocimiento sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de determinar quiénes fueron responsables de este hecho al que se refirió como una violación a las leyes y la Constitución mexicanas.

“La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda en donde está entrevistando a mucha personas de la Fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua y ya tendrá que informar en su momento la Fiscalía cuáles son pues los avances de su investigación”, comentó.

El Tip: La mandataria vio aventurado relacionar el asesinato de Lucía Mora, dirigente de Morena en Chihuahua, con el caso de Campos.

Además, recordó que la instancia estatal es de las pocas que no cuenta con autonomía, debido a que debe responder al gobierno estatal.

“Es cierto, la Fiscalía de Chihuahua es de las pocas fiscalías que no son autónomas, pero la Fiscalía tiene que decir hasta dónde llegan las responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades y de quién? En el marco de la investigación que están haciendo. No me corresponde a mí decir quién es responsable o especular si alguien estuvo o no informado”, comentó.

Respecto a la movilización convocada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, para pedir juicio político contra Campos Galván, la Presidenta subrayó que es un asunto en el que ella no incidió y que sólo corresponde a la decisión que se toma dentro del partido político.

“Nosotros no intervenimos en eso, es una decisión del partido político que decide. Incluso, yo me enteré ayer en la noche que estaban convocando, o sea, no hay relación en ese sentido. Morena pues tiene autonomía para desarrollar sus actividades”, declaró.