Inicia temporada de huracanes... pero se mantiene ola de calor

A pesar de que este viernes inició la temporada de ciclones, persistirá una onda de calor que se extenderá por 23 de las 32 entidades federativas, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además, alertó que hay una circulación anticiclónica en el interior del territorio nacional que mantendrá temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional.

El aviso de estas condiciones es para los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, e iniciará en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

El Dato: Para hoy, el SMN pronosticó para la CDMX temperaturas máximas de 30 y mínimas de 12 centígrados, así como probabilidad de lluvia y rachas de viento de 45 km/h.

En contraste, también se observó un canal de baja presión al sureste del país, así como el ingreso de humedad del golfo de México y el mar Caribe, lo cual provocará lluvias en dicha región del país, particularmente en la península de Yucatán, así como en Chiapas.

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Paralelamente se advierte sobre otro canal de baja presión al interior de la República, que también ocasionará inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el Pacífico que igualmente provocará lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas al noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.

Las lluvias puntuales se prevén para los estados de Jalisco y Michoacán.

El 27 de abril, el SMN advirtió que para este año se espera una mayor cantidad de ciclones en el Pacífico, en comparación con el promedio histórico, como consecuencia de las condiciones climáticas anómalas que se han observado.

36 ciclones o huracanes se esperan en 2026

El pronóstico apunta que para esta temporada se formarán entre 29 y 36 ciclones alrededor del país.

Para el Pacífico se advierte directamente la formación de entre 18 y 20 ciclones, de los cuales entre nueve y 10 serán sólo tormentas tropicales; cinco o seis, huracanes categoría 1 o 2, mientras que otros cuatro o cinco alcanzarán categorías mayores: 3, 4 y 5.

En tanto, para el Atlántico tendrá una actividad cercana o por debajo de lo normal. Se estiman entre 11 y 15 de sistemas, de los que siete u ocho serían tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categorías 1 o 2 y uno o dos huracanes mayores.

Se alertó por un incremento en la temperatura de las aguas, dado que se prevé que hacia el trimestre de mayo a julio haya una transición, con una probabilidad del 61 por ciento de que el fenómeno de El Niño se fortalezca hacia el periodo de agosto a octubre.

Las condiciones y temperatura elevada representan un factor para que los huracanes se intensifiquen, situación ante la cual se ha hecho un llamado para que la población se mantenga atenta.

La estimación más cercana sobre lo que el país enfrentará este 2026 es que las entidades con mayor riesgo a esto serán Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.

Una de las preocupaciones, además de las propias afectaciones en regiones vulnerables, es el impacto que dichas condiciones climatológicas durante el Mundial que se recibe este año y que podría complicar la movilidad.