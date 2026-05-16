Investiga UIF cuentas de Rocha Moya y de sus hijos

El gobernador de Sinaloa, el 1 de mayo pasado, al anunciar su solicitud de licencia

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó investigar las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de sus cuatro hijos, tras los señalamientos sobre presuntos vínculos del mandatario estatal y nueve funcionarios sinaloenses, con operaciones ligadas a Los Chapitos.

El organismo de la Secretaría de Hacienda ordenó a bancos, casas de bolsa y casas de cambio revisar las cuentas del exmandatario, así como de Ricardo, Rubén, José de Jesús y Eneida Rocha Ruiz, a través de un documento enviado a instituciones financieras.

Aunque las cuentas se encuentran bajo análisis, hasta ahora no existe una orden de bloqueo o congelamiento de recursos.

4 Hijos del exmandatario son investigados por la Unidad

Consultada en conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cuando la UIF encuentra alguna anomalía, activa sus mecanismos, y recordó que el ente no depende directamente de su instrucción, sino que es un “área técnica”, por lo que la exhortó a esclarecer la situación.

El gobernador de Sinaloa, el 1 de mayo pasado, al anunciar su solicitud de licencia ı Foto: Cuartoscuro

“No tengo el conocimiento, en particular, de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos: si encuentra alguna irregularidad, procede. Entonces, que pueda informar, en su momento”, declaró.

Respecto a los señalamientos sobre Rocha Moya y otras nueve personas, de quienes el Departamento de Justicia de EU pidió a México su detención urgente para extradición, la mandataria reiteró que se deben de presentar pruebas que justifiquen la necesidad de detenerlos.

Afirmó que su Gobierno no encubre a nadie y que se procedería de la misma manera con independencia del partido político del que se tratara. Además, recordó que cuando se ha encontrado evidencias criminales que involucren a políticos, se ha actuado.

“Siempre hemos dicho: ‘no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito’. Tan es así que hay presidentes municipales que provenían de Morena que están detenidos hoy. El caso Tequila, en Jalisco, porque se comprobó que tenía vínculos con delincuencia. Y como ese, hay cerca de 50 casos”, sostuvo.