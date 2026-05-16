Niega que Delgado deje Secretaría de Educación

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya planes para que Mario Delgado Carrillo deje la Secretaría de Educación Pública (SEP), en relación a la propuesta que la dependencia impulsó para anticipar el cierre del ciclo escolar por el calor y el Mundial de Futbol.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria respaldó la conducción que el secretario de Educación le ha dado a la dependencia y destacó el acercamiento que ha tenido con el magisterio.

“No, de hecho… Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Está trabajando en educación básica y el trabajo que se hace con los maestros y las maestras; y un gran trabajo en educación media superior y superior”, dijo.

Recordó que una de las metas es ampliar el nivel de educación superior, con 333 mil nuevos lugares, para lo cual se ha trabajado en el reforzamiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

333 mil nuevos lugares se prevén crear en educación media

Paralelamente a esto, recordó que se han atendido demandas de las y los docentes, como el incremento a sus percepciones salariales e, incluso, reformas para mejorar sus condiciones de jubilación.

Como parte de ello, destacó la consulta que se prevé realizar este año relativa a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), a fin de establecer, si hay un consenso o no, en que deba de modificarse.

En relación a las críticas por el anuncio de la semana pasada para anticipar el cierre del ciclo escolar, la Presidenta comentó que llama la atención la escalada que tuvo el tema a nivel internacional, a pesar de que se decidió mantener el calendario original: “Fíjense, ayer salió un artículo en The Economist sobre el tema del calendario escolar. No les parece como que… eso sí, los ojos del mundo están puestos en México. Ya para que The Economist saque un artículo relacionado con el calendario escolar que, además, pues hubo una propuesta. No se estuvo de acuerdo y se regresó a la propuesta original con las características que tiene cada estado. Se lo hicieron como una gran noticia. Llama la atención”, señaló.