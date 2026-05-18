Acamoto: así, sí

Entre quienes conocen Acapulco como la palma de su mano nos cuentan que el llamado Acamoto era un infierno. Porque resulta que esa masiva concentración de motociclistas solía convertirse en un acto sin ley, generador de basura a raudales, de transgresiones a la movilidad, de depredación y de contaminación auditiva que terminaba por trastocar la paz de ese destino de playa —uno de sus principales atractivos, por cierto—. La buena noticia es que esta vez instituciones federales, estatales y municipales se pusieron las pilas y se coordinaron para evitar o ponerle freno a cualquier exceso. Al final hubo 331 infracciones, 85 motos aseguradas y 8 detenidos, pero, por fortuna, también un saldo blanco —a diferencia de ocasiones pasadas en las que se contaban muertos. Vale la pena destacar el dato de que la cantidad de motos que llegó al puerto fue 70 por ciento menor a la de otras ediciones, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales. El indicador es relevante porque ese filtro impidió que se trastocara la correcta operación turística del puerto.