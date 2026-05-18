Ariadna Montiel rechaza ingreso de ‘El Travieso’ Arce a Morena por candidatura en Sonora.

“Mi postura en la comisión, de la cual soy parte, es que no se acepte su candidatura por parte de Morena”, dijo la dirigente nacional del guinda, Ariadna Montiel, sobre una posible candidatura del exboxeador Jorge “Travieso” Arce en Sonora.

El pronunciamiento de la líder morenista ocurrió después de que el deportista apareció en un video con la Diputada federal morenista Diana Karina Barreras, en el que dijeron estar listos para trabajar juntos y ganar las elecciones de 2027.

Ariadna Montiel aseguró que el partido guinda no ha recibido ninguna propuesta por parte de los líderes de Morena en la región o del propio deportista. Explicó que en caso de que se concrete un acercamiento se va a analizar.

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“A Morena no se le ha hecho un planteamiento de querer ser candidato por parte de nosotros y, en el caso, lo debe analizar la comisión de incorporaciones”, dijo.

Claro y firme.

La presidenta de nuestro @PartidoMorenaMx, @A_MontielR, dice NO a una posible candidatura del "travieso" Arce.

Sus antecedentes no dan. pic.twitter.com/MoBfS7vRMg — Agustin Guerrero (@agustingc2012) May 19, 2026

En tal caso, indicó que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena será la encargada de determinar, bajo un proceso contundente y apegado a los estatutos, sí se aprueba la candidatura del exboxeador.

“Lo definirá la comisión que está encargada para ello, para hacer los filtros correspondientes y ya daremos cuenta. Pero esa es la postura de Ariadna Montiel como presidenta nacional”, afirmó Ariadna Montiel en conferencia de prensa.

Lo anterior, fue enmarcado en el recuerdo de que Jorge “El Travieso” Arce al señalar sus acciones previas y acusaciones de delitos graves

El exdeportista ha enfrentado críticas por comentarios machistas, acusaciones de delitos sexuales, publicaciones políticamente incorrectas y rumores, sin condenas confirmadas, de vínculos con el crimen organizado, pero el caso penal más concreto y conocido es el de 2016.

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JVR