Golpes a narcolaboratorios

Y es la Marina la que sigue refrendando con resultados que está buscando pegarle con consistencia al crimen organizado en territorio. Prueba de ello, nos comentan, son los cinco narcolaboratorios de cuya destrucción dio cuenta ayer. De particular relevancia es el hecho de que varios de ellos están ligados a Audias “N”, mejor conocido como El Jardinero, jefe relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los operativos de la Armada efectuados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los estados de Jalisco, Sinaloa y Nayarit, consiguieron asegurar centros de producción de drogas sintéticas. “Gracias a las labores de inteligencia, recorridos de vigilancia, disuasión y acciones en tierra realizadas por elementos navales, se aseguraron más de siete toneladas de sustancias químicas sólidas y cerca de 10 mil litros de precursores químicos, generando una afectación económica superior a los 650 millones de pesos a la delincuencia organizada”, refirió la dependencia encabezada por el almirante Raymundo Morales.