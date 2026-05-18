La CNTE sí adelanta el fin del ciclo escolar

Lo dicho: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no quería que la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Mario Delgado, acortara el ciclo escolar… porque quería hacerlo ella misma. Y aparentemente así será. Y es que resulta que ayer anunció que el primero de junio estallará el paro nacional. Y, se ha informado, lo hará el mismo día que realice una marcha de la columna de la Independencia al Zócalo, que sus agremiados replicarán en las entidades en donde tienen mayor presencia. Es sabido que la Plaza de la Constitución por esos días estará ocupada por un Fan Fest del Mundial, por lo tanto, no puede descartarse que la pura presencia de los profes en las inmediaciones de la misma —en las que colocarían sus casas de campaña y tendidos de techos— represente una presión importante sobre el evento de la FIFA. Los maestros, que también rechazan el aumento de nueve por ciento a su salario que se anunció el viernes pasado y exigen sea de 200 por ciento, demandarán la abrogación de la Ley del ISSSTE y en caso de que no se las concedan, elevarán la tensión sobre la realización de los partidos y actos asociados al certamen futbolístico. Por lo pronto, agárrense.