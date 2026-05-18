Sinaloa recibe a 300 mil turistas en fin de semana largo y capta más de 874 mdp

El puerto de Mazatlán ratificó su liderazgo turístico a nivel nacional al registrar una ocupación hotelera del 84 por ciento durante el reciente fin de semana con motivo de las celebraciones del Día del Maestro.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que Mazatlán se sigue consolidando como uno de los destinos favoritos para vacacionar de los turistas nacionales, reflejo de su atractiva oferta gastronómica, cultural y de playa.

“Este fin de semana recibimos en Mazatlán a más de 152 mil asistentes que generaron una derrama económica superior a los 639 millones de pesos, beneficiando al sector restaurantero, hotelero, de transporte y de servicios; además durante mayo, se tendrán cinco fines de semana en total, lo que sin duda le dará un gran dinamismo a la actividad turística en todo el estado”, afirmó la titular de Sectur Sinaloa.

El éxito turístico de este periodo no se limitó al puerto, sino que se extendió a las distintas regiones de la entidad.

De viernes a domingo, el estado de Sinaloa en su conjunto reportó cifras altamente positivas, con una afluencia total de más de 300 mil personas; una derrama económica superior a los 874 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento a nivel estatal.

Estas cifras confirman la excelente tendencia de crecimiento para el sector turístico de la región, consolidando a la entidad como un referente de hospitalidad y dinamismo económico en el noroeste del país.

am