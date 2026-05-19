“Aquí somos libres”, revira Maru Campos a Morena

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, respondió a la marcha que Morena realizó en Ciudad Juárez con una defensa del clima político en la entidad y un mensaje directo a quienes impulsan acciones en su contra. Al llegar al Palacio de Gobierno, la mandataria sostuvo que en el estado existen condiciones para expresar posturas distintas y aseguró que los chihuahuenses mantienen una posición libre frente a los conflictos partidistas.

Ante medios locales, Campos Galván reaccionó a la movilización convocada por Morena durante el fin de semana, en la que participaron dirigentes nacionales y estatales del partido. La protesta incluyó señalamientos contra su administración y el respaldo a una solicitud de juicio político. La gobernadora no profundizó en los reclamos, pero fijó una postura política frente al acto: “Cada quien hace lo que puede”.

La mandataria estatal respondió al alcance de la marcha, que reunió a simpatizantes de Morena en Ciudad Juárez. También sostuvo que la entidad no responde a presiones externas ni a intentos de confrontación partidista. “Hay que conocer Chihuahua, aquí somos libres”, expresó al defender la autonomía política del estado y de sus habitantes.

En la protesta participaron figuras relevantes del partido que acompañaron la movilización contra el gobierno estatal. La marcha formó parte de una jornada política en la frontera, donde Morena acusó a la administración estatal y pidió avanzar en acciones legislativas.

Durante la protesta, Ariadna Montiel anunció la recolección de firmas para fortalecer la solicitud de juicio político contra Campos Galván tras un operativo de seguridad en la sierra del Pinal. La gobernadora respondió sin rodeos ante ese planteamiento. “Que la hagan”, declaró, al referirse al procedimiento que Morena busca impulsar.

Campos Galván mantuvo un tono desafiante ante la propuesta de Montiel y centró su respuesta en la libertad de expresión dentro del estado. La mandataria evitó entrar en una explicación amplia sobre las acusaciones de Morena, pero dejó claro que no frenará las manifestaciones en su contra.

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cehr