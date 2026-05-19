CSP descarta riesgos para México por entrega de funcionarios a EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó algún riesgo para el país luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas de la misma entidad Enrique Díaz Vega, se entregaran al gobierno de Estados Unidos, que recientemente los señaló, junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, de presuntamente tener nexos con la delincuencia organizada.

Al ser consultada sobre las posibles declaraciones que estos excolaboradores pudieran realizar en EU, la mandataria respondió: “Ningún riesgo, ninguno. Fue decisión de ellos entregarse”. Sostuvo su misma declaración ante la posibilidad de que el gobierno estadounidense declare a Morena como una organización terrorista.

El Dato: El gobernador de Sinaloa y el alcalde de la capital, Juan de Dios Gámez, solicitaron licencia para separarse temporalmente de los cargos y facilitar las investigaciones.

Afirmó que en 2018 —con Andrés Manuel López Obrador— llegó un gobierno que dejó de responder a los intereses económicos y denunció que ahora son los críticos y opositores quienes se han encargado de acusar que existe un vínculo con el crimen organizado.

Señaló que las acusaciones también han sido un pronunciamiento reiterado por parte del presidente Donald Trump, y recordó que en las conversaciones entre ambos mandatarios, el republicano sí ha comentado que “en México hay gobiernos de narcos”, pero en ningún momento se ha referido directamente al presidencial; sin embargo, desestimó tales acusaciones.

Frente a la insistencia de esos señalamientos, la mandataria comentó que si Estados Unidos quiere ayudar a México, debe empezar por atender sus problemas, como el elevado consumo de drogas y el trasiego de armas hacia nuestro territorio.

“¿Qué tienen que atender allá, primero que nada? El consumo, la entrada de armas. ¿Por qué tiene la delincuencia organizada armas de alto poder? ¿De dónde vienen? 75 por ciento vienen de Estados Unidos”, declaró.

También rechazó publicaciones que aseguran que en el sexenio pasado no hubo resultados de seguridad, debido a que los registros federales revelan 39 detenciones de criminales de alto perfil, pero en total hubo 666 capturas relevantes, mientras que en el actual gobierno el balance es de 56 y 672, respectivamente.

Esta semana, la Presidenta sostendrá reuniones con funcionarios y representantes de la Unión Europea y Estados Unidos, en el marco del plan para ampliar las relaciones de cooperación de México.

El jueves llegará el director del Departamento de Seguridad, Markwayne Mullin; el lunes recibirá a la zarina antidrogas, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EU.

Ante este escenario, la mandataria recordó que la zar es la encargada del plan respecto al trasiego de drogas en Estados Unidos. Además, participó en la elaboración del documento en el que Estados Unidos reconoció el problema de drogas que atraviesa y las acciones que debe implementar al respecto.

“Dirigió el documento que presentamos aquí, que presentó Luisa y Roberto, de la visión de la prevención. Entonces, nos interesa mucho hablar con ella”, dijo.

El 27 de mayo, el encuentro será con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en el marco de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Para el viernes se tiene contemplada la reunión con representantes de la Unión Europea, con el fin de que se retome la renovación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE.

“LAS PRUEBAS SE ENTREGARON”

Por Claudia Arellano

AL REITERAR que hay una fuerte contienda entre quienes defienden, protegen y se alían con el crimen organizado y entre quienes lo combaten y luchan para detenerlo, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, acusó que mientras se pedían pruebas del vínculo de políticos de Sinaloa con el narco , “las pruebas se fueron a entregar a Estados Unidos, ésa es la verdad”.

Cuestionada sobre la movilización en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la diputada afirmó que con ella se demostró que el pueblo la respalda.porque lo defiende de la delincuencia.

“Haber desmantelado a un narcolaboratorio de esa magnitud es igual a haber salvado vidas y a detener más desapariciones. Imaginen la cantidad de asesinatos, desaparecidos y consumo de droga que se hubiera tenido en todo México y Estados Unidos si ese narcolaboratorio hubiera funcionado y distribuido esa cantidad de droga”, señaló.

A pregunta expresa sobre la intención de iniciar un juicio político en contra de la mandataria estatal, López Rabadán insistió en que “Maru Campos es una gran gobernadora, que su gente la apoya y que evidentemente Chihuahua es un estado hermoso, grande, próspero”.

Morena no encubrirá a nadie, advierte Montiel

Por Claudia Arellano

LA DIRIGENTE nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que su partido no tiene preocupación por las declaraciones o información que puedan aportar en Estados Unidos los exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en el caso relacionado con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, Montiel Reyes sostuvo que Morena mantiene una postura firme contra la corrupción y afirmó que no encubrirán a ninguna persona implicada en posibles delitos.

“Nosotros no tenemos ninguna preocupación, en primer lugar, porque nosotros en Morena tenemos los principios del combate a la corrupción y el trabajo honesto de las y los gobernantes, así que no vamos a encubrir a nadie”, señaló.

El Tip: Morena indicó que, a pesar de la tensión en Sinaloa, las encuestas son favorables para las elecciones del 27.

Las declaraciones se dieron luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad, fueran señalados junto con otras ocho personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La dirigente morenista indicó que será responsabilidad de la Fiscalía General de la Repúbica (FGR) determinar si existen responsabilidades penales derivadas de las investigaciones. Además, reiteró que Morena mantiene tranquilidad frente al caso y defendió que el partido ha sostenido históricamente una política de combate a la corrupción.

Asimismo, Ariadna Montiel descartó que perfiles cuestionados puedan ser considerados para futuras candidaturas, luego de que el dirigente estatal de Morena en Sinaloa mencionara la posibilidad de contemplar al senador Enrique Inzunza, quien también ha sido señalado públicamente por presuntas implicaciones con el narcotráfico. “Nuestros candidatos deben ser intachables”, advirtió.