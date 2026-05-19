Morena no encubrirá a nadie, advierte Montiel

LA DIRIGENTE nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que su partido no tiene preocupación por las declaraciones o información que puedan aportar en Estados Unidos los exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico en el caso relacionado con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, Montiel Reyes sostuvo que Morena mantiene una postura firme contra la corrupción y afirmó que no encubrirán a ninguna persona implicada en posibles delitos.

“Nosotros no tenemos ninguna preocupación, en primer lugar, porque nosotros en Morena tenemos los principios del combate a la corrupción y el trabajo honesto de las y los gobernantes, así que no vamos a encubrir a nadie”, señaló.

El Tip: Morena indicó que, a pesar de la tensión en Sinaloa, las encuestas son favorables para las elecciones del 27.

Las declaraciones se dieron luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad, fueran señalados junto con otras ocho personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La dirigente morenista indicó que será responsabilidad de la Fiscalía General de la Repúbica (FGR) determinar si existen responsabilidades penales derivadas de las investigaciones. Además, reiteró que Morena mantiene tranquilidad frente al caso y defendió que el partido ha sostenido históricamente una política de combate a la corrupción.

Asimismo, Ariadna Montiel descartó que perfiles cuestionados puedan ser considerados para futuras candidaturas, luego de que el dirigente estatal de Morena en Sinaloa mencionara la posibilidad de contemplar al senador Enrique Inzunza, quien también ha sido señalado públicamente por presuntas implicaciones con el narcotráfico. “Nuestros candidatos deben ser intachables”, advirtió.