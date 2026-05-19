Muere el ministro en retiro Ulises Schmill Ordóñez, expresidente de la SCJN

Ulises Sergio Schmill Ordóñez, ministro en retiro y expresidente de la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó, este martes, el fallecimiento de ministro en retiro Ulises Sergio Schmill Ordóñez, expresidente del máximo tribunal.

“La Suprema Corte expresa sus más sinceras condolencias a familias, colegas y seres queridos. Que su legado perdure. Descanse en paz”, expresó la SCJN al lamentar el deceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación lamenta el sensible fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro de este Alto Tribunal.



Descanse en paz. pic.twitter.com/YsuB8tlmsN — Suprema Corte (@SCJN) May 20, 2026

Ulises Schmill Ordóñez era licenciado, maestro y doctor en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Para reconocer la trayectoria y contribución del ministro en retiro, en 2012 la Suprema Corte y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) crearon la Cátedra Ulises Schmill, un espacio dedicado al análisis y la reflexión sobre temas jurídicos.

En septiembre de 2006, el entonces ministro José Ramón Cossío Díaz ofreció una semblanza de Ulises Schmill Ordóñez, a quien describió como alguien “riguroso”, “muy puntilloso”, con una “subjetividad muy rica” y una “filosofía minimalista” durante los diez años en los que se desempeñó como ministro en la década de los noventa.

A través de la red social X, el ministro en retiro despidió a su “entrañable amigo y mentor”, al comunicar el fallecimiento de Schmill Ordóñez.

Con gran tristeza participo el fallecimiento de don Ulises Schmill, mi entrañable amigo y mentor. Descanse en paz. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) May 19, 2026

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cehr