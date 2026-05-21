Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 21 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones y tránsito intenso este jueves 21 de mayo, luego de las movilizaciones de transportistas y campesinos realizadas en la Ciudad de México durante las últimas horas.
Aunque hasta el momento no se reportan cierres totales confirmados en esta vialidad, autoridades y organizaciones advirtieron que podrían continuar las protestas si no se alcanzan acuerdos.
De acuerdo con reportes preliminares, la autopista México-Puebla opera este 21 de mayo sin cierres generalizados, con circulación abierta en ambos sentidos; sin embargo, se prevé flujo vehicular moderado a intenso durante gran parte del día, principalmente en los accesos hacia la Ciudad de México.
Autopista México-Pachuca HOY: posibles cierres, bloqueos e incidentes este 21 de mayo
Transportistas y organizaciones campesinas señalaron que, en caso de no obtener respuesta a sus demandas, podrían mantener o intensificar las movilizaciones y bloqueos en distintos accesos carreteros del país, incluida la autopista México-Puebla.
Posibles bloqueos y afectaciones
Las movilizaciones realizadas el 20 de mayo provocaron afectaciones en diversos puntos de la capital y accesos carreteros, mientras que líderes de las organizaciones advirtieron sobre posibles acciones escalonadas en autopistas clave que conectan con la CDMX.
Entre las vialidades que podrían registrar afectaciones se encuentra:
- La autopista México-Puebla.
- La México-Querétaro.
- La México-Pachuca.
Además, autoridades mantienen monitoreo permanente ante posibles concentraciones de transportistas o cierres parciales en casetas y accesos principales.
Zonas con tránsito lento
Los puntos donde tradicionalmente se registra mayor carga vehicular y donde podrían aumentar las afectaciones este jueves incluyen:
- La caseta de San Marcos.
- Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco.
- El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza.
- La zona de Río Frío, con reducciones frecuentes de velocidad.
En estos sectores, los automovilistas podrían encontrar circulación lenta, filas o avance intermitente, especialmente en caso de manifestaciones o incremento en la presencia de transporte pesado.
Recomendaciones para automovilistas
Ante el riesgo de movilizaciones y bloqueos, autoridades recomiendan:
- Consultar reportes viales en tiempo real antes de salir.
- Salir con anticipación para evitar retrasos.
- Considerar rutas alternas en caso de cierres parciales.
- Mantenerse atentos a indicaciones de autoridades carreteras.
- Evitar zonas de concentración de manifestantes.
La autopista México-Puebla se mantiene bajo vigilancia este 21 de mayo debido a las posibles protestas de transportistas y campesinos. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados, ya que las condiciones de circulación podrían cambiar rápidamente durante el día.
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MSL