Beneplácito a designación de Lazzeri

Y pues resulta que el “rechazo” de Washington a Roberto Lazzeri que algunos esperaban, avizoraban o quizá deseaban, al final no se concretó. Y es que ayer se conoció el beneplácito que fue otorgado sin sobresaltos por el Gobierno de Estados Unidos. Con ello, lo más seguro es que a principios de junio el funcionario designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum andará allá por los rumbos de la avenida Pensilvania, en DC, entrándole de lleno a tareas que se antojan complejas. Por lo pronto, acompañar y dar soporte a los asuntos relacionados con la renegociación del T-MEC, entre muchos otros, como se daba por descontado desde hace semanas entre quienes conocen de cerca el acontecer en el mundo de la diplomacia. No se sabe de dónde pudieron haber surgido las versiones que apuntaban a algo distinto —que incluso prefiguraban vetos, desconfianzas y crisis diplomáticas imaginarias—, aunque a juzgar por lo finalmente ocurrido no fueron las fuentes más informadas las que aportaron esos datos. Por lo pronto, atentos.