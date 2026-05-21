INE a home office

Los que ya tienen más que puesta la camiseta, pero para no perderse el mundial, son las y los trabajadores del INE, a quienes, nos dicen, ya les llegó el memo firmado por la secretaria ejecutiva del organismo, Claudia Espino, en el que se establece que a partir del 1 de junio y hasta el 12 de julio el trabajo será desde casa, en virtud de la realización de los partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA y en consideración de la alta afluencia de personas en la capital mexicana, la principal sede en el país, donde se prevé la llegada de más de un millón de turistas. La medida aplica para el personal que labora en el edificio central del instituto y otras tres instalaciones cercanas al Estadio Ciudad de México. Aunque nos comentan que precisamente la ubicación de estas oficinas hace que el equipo del INE enfrente serias complicaciones de movilidad, sobre todo en los días mundialistas, una de las razones de peso para decretar el home office es que el INE prestará sus estacionamientos para apoyar el desfogue vehicular en la zona sur de la CDMX. Ahí el dato.