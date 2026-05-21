En Palacio Nacional el encuentro

Llega secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin, a reunión con Sheinbaum | VIDEO

Presidenta Claudia Sheinbaum recibe este jueves al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien ya llegó a Palacio Nacional.

La comitiva de EU llegando a Palacio Nacional.
La comitiva de EU llegando a Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibe este jueves al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien ya llegó a Palacio Nacional.

En la reunión estarán presentes los integrantes del Gabinete de Seguridad, posteriormente el funcionario estadounidense sostendrá una agenda de trabajo con autoridades encargadas de seguridad en el país.

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FGR

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