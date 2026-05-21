Llega secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin, a reunión con Sheinbaum | VIDEO

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibe este jueves al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, quien ya llegó a Palacio Nacional.

En la reunión estarán presentes los integrantes del Gabinete de Seguridad, posteriormente el funcionario estadounidense sostendrá una agenda de trabajo con autoridades encargadas de seguridad en el país.

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FGR