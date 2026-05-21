Se pospone reunión entre Sheinbaum y ‘zar antidrogas’ de EU ‘por agenda’

La reunión que se tenía prevista para este lunes entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, ya no se llevará a cabo.

La mandataria mexicana comentó que el encuentro con la ‘zar antidrogas’ se aplazó por motivos de agenda, según le informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

“Ayer me comentó Roberto en el tema de Sara Carter, que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión, por asuntos de agenda, esencialmente”, declaró.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fue pospuesta la reunión prevista con Sara Carter, zar antidrogas de la administración Trump.



Sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin.pic.twitter.com/W8m035hA9f — Azucena Uresti (@azucenau) May 21, 2026

En cambio, confirmó que el encuentro con el director del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, planificado se mantiene en pie.

“Se reúne primero conmigo y el Gabinete de Seguridad y después ya se queda con el Gabinete de Seguridad trabajando

Remarcó que uno de los aspectos más importantes por abordar será seguir cooperando bajo el entendimiento que se alcanzó entre ambos países para trabajar en colaboración.

“Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos. O se logró un entendimiento con Estados Unidos. Con el que venimos trabajando muy bien. Entonces, lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento”, dijo.

El director del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin ı Foto: AP

Sin riesgo en el gobierno

El pasado lunes, la presidenta descartó algún riesgo para su gobierno luego de que dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que controla su misma fuerza política se entregaron en Estados Unidos tras ser acusados por la justicia de ese país de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum dijo estar tranquila al salir al paso a la controversia que se desató el pasado viernes luego de que los exsecretarios de Seguridad y Finanzas del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, viajaron a Estados Unidos para ponerse a disposición de las autoridades.

“Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina rechazando los comentarios de algunos críticos de su gobierno que sostienen que estaría protegiendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y los otros nueve funcionarios activos y retirados de ese estado que fueron acusados por la fiscalía de Nueva York de narcotráfico y tenencia ilícita de armas.

Con información de AP

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LMCT