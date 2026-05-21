Puntean Harfuch y Rubalcava para CDMX

Es una realidad que conforme se va acercando el 2027 aumenta el interés incluso sobre procesos electorales que tendrán lugar hasta el 2030. De ahí que genere atención la más reciente medición de la empresa MetaMetrics sobre preferencias en la Ciudad de México. De acuerdo con ese estudio, publicado ayer, entre los perfiles que pertenecen a Morena, son dos los que tienen los mejores posicionamientos: Omar García Harfuch y Adrián Rubalcava. “De las siguientes opciones, ¿quién cree que debería ser el o la candidato/a de Morena para la Jefatura de Gobierno?”, fue la pregunta planteada a los encuestados. Y las respuestas arrojan que 42.5 por ciento quisiera que fuera candidato del guinda el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que 25.8 por ciento se decanta por el director del Metro y exalcalde de Cuajimalpa. El estudio se efectuó el mes actual y la metodología reportada advierte que el margen de error es de +/- 3.4% y 95% de confianza. A ver cómo reaccionan en la casa morenista en la CDMX…, y también los aspirantes rezagados. Uf.