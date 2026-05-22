¿Dónde está Enrique Inzunza? Filtran supuesta foto del senador con Javier Corral

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez reapareció públicamente luego de que se difundiera una supuesta fotografía en la que aparece acompañado por Javier Corral Jurado en el Country Club de Culiacán, Sinaloa.

La imagen fue publicada por el periodista Pascal Beltrán del Río a través de su cuenta de X y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el paradero del legislador sinaloense y el contexto de la reunión.

“¿Que dónde está Enrique Inzunza? Hoy estaba en el Country Club de Culiacán, acompañado de Javier Corral”, escribió el comunicador junto a la fotografía, que comenzó a circular ampliamente durante este viernes.

¿Que dónde está Enrique Insunza? Hoy estaba en el Country Club de Culiacán, acompañado de Javier Corral. pic.twitter.com/J96wNd9igM — Pascal (@beltrandelrio) May 22, 2026

Según lo señalado por el propio periodista, la imagen habría sido tomada en el Country Club de Culiacán, donde presuntamente se reunieron ambos políticos vinculados a Morena. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre el motivo del encuentro.

La supuesta aparición pública de Enrique Inzunza ocurre en medio de una serie de versiones y especulaciones que han circulado en plataformas digitales durante los últimos días relacionadas con presuntas investigaciones y señalamientos contra personajes políticos de Sinaloa.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado la existencia de cargos formales o procedimientos judiciales abiertos en contra del senador morenista.

La supuesta fotografía llamó particularmente la atención debido a que Enrique Inzunza había mantenido un perfil bajo en semanas recientes.

Enrique Inzunza actualmente forma parte del Senado de la República y anteriormente se desempeñó como secretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya. Por su parte, Javier Corral fue gobernador de Chihuahua y en los últimos años ha mantenido participación activa en la vida política nacional.

Hasta ahora, ninguno de los dos senadores ha emitido un posicionamiento público respecto a la reunión captada en la fotografía ni sobre la conversación generada tras la difusión de la imagen en redes sociales.

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MSL