Jorge Romero convoca a defender a Maru Campos ante ‘persecución política’

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, llamó a la ciudadanía a manifestar su inconformidad ante lo que calificó como una persecución política impulsada por Morena contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
A través de un posicionamiento público, el líder panista aseguró que existe preocupación entre millones de mexicanos por el uso de instituciones del Estado para presionar y desgastar a gobiernos de oposición, mientras ‘se protege a personajes cercanos al oficialismo’ señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Romero Herrera sostuvo que el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República contra la mandataria estatal representa una muestra del “uso faccioso del poder” y de un supuesto trato desigual por parte del gobierno federal.
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El presidente nacional del partido adelantó que en los próximos días Acción Nacional dará a conocer distintas acciones y expresiones ciudadanas en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, así como en defensa de la democracia y las libertades.
Durante el mensaje, el dirigente panista pidió a la población mantenerse unida y participar activamente para defender las instituciones democráticas frente a lo que consideró intentos autoritarios desde el oficialismo.
Asimismo, señaló que sectores de la ciudadanía han comenzado a notar un “doble rasero” en la actuación política del gobierno, pues mientras se investiga y presiona a opositores, se mantiene protección hacia figuras vinculadas a Morena que han sido señaladas públicamente por presuntos nexos con grupos criminales.
Romero Herrera también afirmó que esta situación ha generado respaldo hacia los gobiernos emanados del PAN, al considerar que son administraciones que enfrentan la inseguridad y presentan resultados.
Denuncia persecución política
Romero aseguró que Morena ha decidido utilizar a las instituciones públicas para perseguir a opositores, mientras protege a personajes vinculados al oficialismo que han sido señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.
A través de un comunicado emitido el 23 de mayo, el líder panista sostuvo que el citatorio realizado representa una muestra del uso político de las instituciones del Estado.
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LMCT