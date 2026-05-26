Año Escolar SEP: Suspenden clases el 29 de mayo

Luego de la propuestas de un nuevo calendario para este Ciclo Escolar por parte de las autoridades educativas surgieron muchas dudas entre las madres, padres y tutotes de familia sobre las suspensiones de clases.

Pese a que se realizó una revisión durante una reunión en la que todos los titulares de las secetrarías de Educación en la que determinó que el fin del Año Escolar no se adelantaría, aún existen alguas dudas sobre las suspensiones de clases.

Además del fin del Ciclo Escolar 2025-2026, también existen dudas sobre los días en los que se tienen programados puentes, y si es que habrá suspensión de clases por los partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Súmate a la Jornada Nacional #PazCulturaYFútbol y participa junto a tu comunidad escolar en actividades que promueven la sana convivencia, la cultura, el deporte y una vida libre de adicciones. 📚✨



💚 Participa en:

⚽ Torneos y actividades deportivas

🎨 Actividades artísticas y… pic.twitter.com/ubBTzaorom — SEP México (@SEP_mx) May 22, 2026

Suspensión de clases del Ciclo Escolar

Para mayo resta un puente más, pues el viernes 29 de mayo se contempla suspensión de clases por la junta del Consejo Técnico Escolar en su sesió ordinaria, siendo el último puente que se tiene para mayo.

Además, antes de que termine el ciclo se tiene contemplado un puente en junio, pues el viernes 26 de junio también se tendrá suspensión de clases por la junta del Consejo Técnico Escolar en su sesió ordinaria.

El fin del Ciclo Escolar 2025-2026 está programado para el miércoles 15 de julio, por lo que en esta fecha se da inicio a las vacaciones de verano antes de comenzar el próximo Año Escolar.

Calendario ORIGINAL de la SEP para el ciclo escolar 2025 - 2026. ı Foto: Captura de pantalla

Pese a que el Calendario Escolar marca los días en los que se tiene una suspensión de clases, en la reunión realizada entre las autoridades estatales de Educación se precisó que se “mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país.”

#SEPInforma🗞️ | En la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del #Conaedu, la #SEP y las autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026, preservando los 185 días efectivos de clase.



El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de… pic.twitter.com/6ZrtxjZNI2 — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Por lo que la posibilidad de que se de una suspensión de clases por partidos del Mundial aún no queda del todo descartada; en ese sentido, la Ciudad de México tiene programados cinco partidos:

Partido Inaugural México contra Sudáfrica: Jueves 11 de junio

Uzbekistán contra Colombia: Miércoles 17 de junio

México contra Chequia: Miércoles 24 de junio

Dieciseisavos de Final: Martes 30 de junio

Octavos de Final: Domingo 5 de julio

Se recomienda mantenerse informado por medio de los canales oficiales de las autoridades educativas de cada una de las entidades para atender posibles suspensiones de clases que no se encuentren marcadas en el Calendario Escolar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.