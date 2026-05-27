Segob revisa 39 puntos con la CNTE y mantiene abierta la negociación

La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene abierta la negociación con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de una primera reunión en la que el pliego magisterial pasó de 79 a 39 puntos para su revisión, informó la titular de esta dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

Rodríguez Velázquez explicó, durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que el diálogo continuará con mesas separadas por tema. Una de ellas aborda asuntos de justicia, que corresponden a Segob y al gobierno de Oaxaca, mientras que otra atenderá demandas sociales planteadas por el magisterio.

A diferencia de otros años, la funcionaria federal afirmó que esta movilización reunió a un número menor de integrantes de la Sección 22 en la Ciudad de México. La precisión surgió ante una pregunta sobre las protestas y su posible impacto en actividades futuras.

La CNTE se planta en el Centro, a metros de instalación mundialista ı Foto: Especial

Rodríguez sostuvo que la mesa instalada con el magisterio oaxaqueño forma parte de un proceso que se repite desde hace décadas, con demandas que cada año llegan al Gobierno federal y requieren respuestas de distintas áreas.

“Continúa el diálogo. Estamos en diálogo”, dijo la secretaria al ser cuestionada sobre los avances de la reunión previa. Después precisó que las autoridades revisan punto por punto el documento entregado por la representación sindical.

Según la funcionaria, la reducción de la agenda original de puntos de negociación permitió ordenar la discusión con diferentes dependencias federales y estatales. “Vamos adelante con el diálogo y con las negociaciones”, afirmó.

El proceso de negociación continuará durante la semana con otra mesa programada para el viernes, de acuerdo con el esquema explicado en Palacio Nacional. La secretaria señaló que participan servidores públicos del gobierno de Oaxaca y algunas áreas federales, esto según el tipo de demanda.

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MSL