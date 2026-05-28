Disminuye cruce de fentanilo a EU

EL CRUCE de fentanilo a Estados Unidos disminuyó 76 por ciento, de acuerdo con datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), citados por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria federal expuso que el paso de esa droga por la frontera norte bajó de 863 a 208 kilos desde que inició su sexenio, y vinculó esa reducción con los aseguramientos realizados en todo el territorio mexicano.

Según la explicación dada en Palacio Nacional, el fentanilo localizado en el país aparece principalmente en forma de pastillas, pero la sustancia no tendría origen nacional “No se fabrica aquí en México, viene de fuera”, afirmó Sheinbaum.

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El Gobierno también reportó el decomiso de 402 toneladas de droga y el desmantelamiento de casi dos mil 400 laboratorios vinculados con grupos criminales; al respecto, la Presidenta sostuvo que esas acciones impactan la capacidad de operación de criminales.

Omar García Harfuch, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que la destrucción de laboratorios clandestinos no sólo representa una cifra acumulada, sino una afectación directa a la estructura criminal. Señaló que esos espacios requieren ubicación, acceso a agua y condiciones específicas para operar, por lo que su aseguramiento rompe cadenas completas de producción.

De acuerdo con García Harfuch, sólo por cocaína, metanfetamina y fentanilo, las organizaciones criminales dejan de recibir cerca de cinco mil millones de dólares. El funcionario destacó que los aseguramientos se reforzaron tras la instrucción presidencial de reestructurar la Unidad de Inteligencia Financiera.

En el mismo balance presentado, el secretario García Harfuch precisó que la cifra nacional de detenciones asciende a 54 mil personas.