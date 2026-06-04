México evita detallar voto sobre Alemania y defiende relación en la ONU

México atribuyó a compromisos previos su postura en la elección para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de que Alemania no alcanzara los votos necesarios para ocupar un asiento no permanente en ese órgano.

Roberto Velasco Álvarez, canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que ambos países han coincidido en distintos momentos dentro del organismo internacional y han mantenido apoyos mutuos, aunque no explicó de forma específica la posición mexicana en la votación.

“Hay ocasiones donde los países tenemos compromisos previos, pero estoy seguro que nuestro trabajo en las Naciones Unidas va a seguir y va a ser más cercano que nunca”, dijo Velasco durante la conferencia conjunta con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa), junto al ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de @GermanyDiplo, Johann Wadephul (@AussenMinDE), destacó en conferencia de prensa el fortalecimiento de la relación bilateral 🇲🇽-🇩🇪, en áreas como como igualdad de… pic.twitter.com/Qr4IcvhdlT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 5, 2026

El canciller sostuvo que esa diferencia no modifica la relación bilateral ni la coordinación dentro del organismo internacional. “Estoy seguro que nuestro trabajo en las Naciones Unidas va a seguir y va a ser más cercano que nunca”, afirmó.

Wadephul descartó que el revés modifique el compromiso de su país con el sistema multilateral. El funcionario respondió también a preguntas sobre el debate interno en Berlín respecto a las aportaciones financieras al organismo.

El canciller alemán Johann Wadephul ı Foto: Cuartoscuro

Aunque señaló que las decisiones presupuestales corresponden al poder legislativo alemán, Wadephul recomendó mantener el respaldo a la ONU. “No hay una institución mejor, una institución que tenga más legitimidad cuando se trata de resolver las crisis y los conflictos”, afirmó.

El ministro alemán sostuvo que la organización conserva un papel decisivo en favor de la paz, los derechos humanos y la seguridad internacional. Pese al resultado adverso, aseguró que Berlín seguirá comprometido con Naciones Unidas.

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MSL