Operativos federales llevan abasto, bombeo y limpieza a zonas con escasez e inundaciones

Conagua refuerza suministro de agua y desalojo de inundaciones en nueve entidades

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene 12 operativos en distintos estados del país para reforzar el suministro potable, el drenaje y el desalojo de líquido en zonas afectadas por escasez o anegaciones durante la temporada de lluvias.

Entre las acciones emergentes, Atenco, Estado de México, recibió un millón 375 mil litros para atender a mil 350 habitantes desde el 16 de mayo, de acuerdo con el reporte del Gobierno de México.

Por las inundaciones recientes, la dependencia federal opera equipos de bombeo en El Moralillo y Pánuco, Veracruz, además de Ciudad Madero, Tamaulipas. En territorio veracruzano, las labores comenzaron el 5 de junio y permitieron retirar más de 158 mil metros cúbicos, en beneficio de 12 mil personas.

Conagua refuerza suministro de agua y desalojo de inundaciones en nueve entidades ı Foto: Conagua

Desde el 6 de junio, el despliegue en Tamaulipas alcanzó casi 2 mil 900 metros cúbicos desalojados, con apoyo para alrededor de 6 mil pobladores.

Además de esas intervenciones, Conagua atiende nueve solicitudes municipales para fortalecer servicios básicos. En cinco casos, la institución entregó 6 millones 520 mil litros a casi 17 mil 800 habitantes de Francisco I. Madero y Torreón, Coahuila; Topia, Durango; Acapulco, Guerrero, y Bahía de Banderas, Nayarit.

Tres operativos más corresponden a desazolve y limpieza de 77 mil 930 metros de ductos en Manuel Doblado, Guanajuato; Actopan, Hidalgo, y Cajeme, Sonora. La medida busca mejorar la operación del drenaje y reducir riesgos de anegación para 62 mil 800 personas.

Un operativo más se realizó en San José Chiapa, Puebla, donde personal especializado limpió 163 fosas sépticas y retiró 33.5 metros cúbicos de azolve, con apoyo para mil 500 habitantes.

El Gobierno de México afirmó que estas tareas forman parte de la coordinación con autoridades estatales y municipales para prevenir riesgos por lluvias y auxiliar a la población afectada.

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MSL