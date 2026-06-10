Boris se degrada y deja afectaciones menores

Daños en la comunidad turística de la Barra de Coyuca, Guerrero, ayer.

Tras tocar tierra en Oaxaca, Boris perdió fuerza esta madrugada y se degradó a depresión tropical; a las seis de la mañana, su centro se ubicó a 45 kilómetros al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco. El Gobierno de México mantuvo Puestos de Comando en ambas entidades por afectaciones menores en 13 municipios de la costa.

A esa hora, el sistema registró vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros. El Centro Nacional de Huracanes estimó que Boris ingresó a tierra en inmediaciones de Santo Domingo Armenta, Oaxaca.

El Dato: La Policía Estatal de Guerrero realiza recorridos de vigilancia, monitoreo de vialidades y labores de apoyo a la población, con presencia en comunidades y puntos prioritarios.

El recuento oficial ubicó afectaciones en siete municipios de Guerrero y seis de Oaxaca. Las incidencias incluyen encharcamientos viales, anegaciones urbanas, caída de bardas, desprendimiento de techos en estructuras ligeras, ingreso temporal de agua en un mercado y zonas habitacionales, sin que el comunicado refiera víctimas ni daños mayores.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el suministro eléctrico tras cortes momentáneos. Debido al aumento del nivel del mar, oleaje elevado y mar de fondo, las autoridades determinaron el cierre preventivo de playas y puertos a la navegación menor.

También se suspendió la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero. En la costa del primer estado, las clases se cancelaron y se habilitó un refugio temporal en el Auditorio del Albergue Escolar de San Mateo del Mar.

Los Puestos de Comando Interinstitucional mantienen operaciones con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Guardia Nacional (GN), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la CFE y gobiernos locales.

Defensa y GN mantienen activo el Plan DN-III-E en fase preventiva, con 33 mil 500 elementos, mil 500 vehículos, cinco helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y nueve unidades de maquinaria pesada. Además, realizan recorridos en zonas de riesgo para apoyar a la población.

La Semar también se unió a las acciones preventivas con el Plan Marina, que sumó cuatro mil 017 elementos, 60 vehículos, 25 embarcaciones y 300 equipos especializados para posibles emergencias.

Sus labores se concentran en recorridos, supervisión de áreas vulnerables y verificación de refugios.

Como respaldo nacional, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre permanece en alerta en el Valle de México con otros mil 360 elementos. Además, el Centro Estratégico Militar de Acopio cuenta con despensas, agua y enseres para su distribución en caso de emergencia.

En carreteras, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) retiró material por deslizamientos de tierra en la vía Oaxaca-Tehuantepec, así como en el tramo San Mateo-Río Hondo de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, con el fin de restablecer la movilidad.

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que Boris se debilitará en las próximas horas y dejará de afectar al país de forma gradual.

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar rumores y no cruzar zonas inundadas, ríos o arroyos de respuesta rápida. En áreas montañosas, el llamado es permanecer alerta ante señales de deslizamientos de laderas y ubicar el refugio temporal más cercano en caso de habitar en una zona vulnerable.