Acusan hostigamiento en contra de familiares

Protesta por la justicia en Ayotzinapa, el pasado 26 de mayo, en la CDMX

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acusó que las protestas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han sido desacreditadas por las autoridades federales y denunció presuntos actos de hostigamiento e intimidación en contra de madres, padres y estudiantes que participan en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización criticó el despliegue de seguridad implementado en la capital del país con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Según Tlachinollan, las calles de la ciudad han sido “blindadas y amuralladas”, mientras persisten demandas sociales relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y otros casos de personas desaparecidas en México.

El Tip: Autoridades dan seguimiento a una célula radical de normalistas que habrían pedido fabricar mil explosivos.

“Quieren desacreditar la lucha de las madres y padres de los 43 y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, desde la lucha por los 43 y miles de desaparecidos en el país y el magisterio, son luchas legítimas a las que las autoridades federales no han dado respuesta”, señaló la organización.

Las declaraciones se producen luego de las acciones de protesta realizadas por familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes el pasado 8 de junio participaron en la toma de la caseta de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, como parte de una jornada para exigir avances en las investigaciones del caso.

De acuerdo con Tlachinollan, durante las movilizaciones los manifestantes han permitido el tránsito por carriles laterales mientras mantienen bloqueados algunos accesos centrales y distribuyen información para exigir respuestas sobre el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014.