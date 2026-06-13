Coordinadora, en receso, tras límites que fijó el Gobierno

DOCENTES de bloquearon Paseo de la Reforma a la altura del Caballito, ayer.

A 12 días de haber estallado en huelga nacional e instalar un plantón en el cuadro principal de la Ciudad de México, comenzó a dejarse ver una fricción dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entre el cansancio de los docentes y la diferencia de las acciones que comenzaron a tomar grupos al interior, como la aplicación de consultas para decidir si quieren o no seguir adelante con la jornada de protesta.

En el marco de los cuestionamientos lanzados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sobre que quizá la coordinadora no informa con transparencia a sus bases de los ofrecimientos del Gobierno ante sus demandas, al interior de la sección 22 de Oaxaca —la de mayor cantidad de integrantes— se emprendió una consulta sobre pausar las movilizaciones y evaluar lo que las autoridades han puesto sobre la mesa para atender las exigencias del magisterio.

El Dato: Familiares de los normalistas de Ayotzinapa anunciaron su retiro al no haber condiciones para diálogar, pero refrendaron su respaldo a las causas que defiende la CNTE.

La consulta en los estados pide a los docentes su opinión respecto a pausar las protestas y revisar las dos alternativas que el Gobierno les dio para responder a sus demandas.

Una de las preguntas del cuestionario indica: “¿Estás de acuerdo en un receso, sin renunciar a las demandas centrales de la CNTE?”. Entre las opciones de respuesta cerrada se encuentran “Sí” o “No”, así como un espacio abierto para proponer la fecha en que terminaría el paro o bien, las sugerencias para reorientar la huelga.

Asimismo, el formulario pide a los maestros responder “Sí” o “No” a las propuestas del Gobierno federal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y los planteamientos de seguridad social que ofertó el ISSSTE.

En el documento destacan que la última propuesta en materia de pensiones es incluso benéfica. “El segundo, en seguridad social, propone avanzar gradualmente hacia un esquema público y solidario que beneficie a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en las cuentas individuales”, admiten.

En caso de que las bases acepten, el cuestionario también propone arrancar una “ruta crítica interdisciplinaria” con las secretarías de Gobernación (Segob), la de Educación Pública (SEP), el ISSSTE y la CNTE, pero poniendo al centro la contrapropuesta de la Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos

de la coordinadora.

Esto, con miras a la sesión de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) prevista para las últimas horas de ayer y que, hasta el cierre de esta edición, aún no arrojaba reportes sobre alguna decisión tomada en su interior.

Tras no conseguir boicotear la competencia mundialista que arrancó el jueves, la CNTE afirmó que mantendrá su plantón y movilizaciones en la Ciudad de México, luego de que se cancelara la reunión que sostendría la SEP con la sección 9 capitalina y tras rechazar las acusaciones que la Presidenta expresó contra del magisterio, al que señaló de sólo buscar acuerdos para regresar a prácticas corruptas del pasado.

Los docentes bloquearon nuevamente Paseo de la Reforma desde las 10:00 hasta alrededor de las 15:00 horas, a la altura de la Torre del Caballito, mientras que la sección de la capital se alistó para una mesa tripartita en la que participaría el secretario de Educación, Mario Delgado; sin embargo, éste les canceló por “motivos de agenda”, informó el líder seccional, Pedro Hernández.

“Pues a la mera hora nos manda un mensaje donde se dice que se disculpa, pero que no puede estar. Nos citaron primero a las 10, luego en avenida Universidad y lamentamos esta telenovela, como aquello de que se cancela el ciclo escolar y al día siguiente se dice que siempre no, pues nos parece que entonces no hay una seriedad, es la palabra, no hay una seriedad”, reclamó.

El representante magisterial señaló que, aunque la mesa de dialogo con

la SEP, Gobernación y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado se encuentra en receso, el canal de comunicación permanece abierto para establecer compromisos concretos que solucionen las demandas docentes.

“Quedó abierta la posibilidad de comunicarnos, de llevar adelante los diálogos necesarios para establecer compromisos”, dijo el dirigente.

En respuesta a las acusaciones que hizo la Presidenta para advertir que el Gobierno ya no dialogará sólo con dirigentes, sino que ahora consultaría directamente a cada maestro en el país, Hernández respondió desafiante: “Aquí la esperamos”.

Reclamó que la mandataria abra espacio para reuniones con empresarios y artistas, pero no con los docentes o familiares de desaparecidos.

En cuanto a las acusaciones sobre que la CNTE busca regresar a dinámicas en donde sólo sus dirigentes se vean beneficiados, dijo que si hay corrupción es porque dentro del sistema educativo hay quienes permiten compra y venta de plazas, de lo cual responsabilizó directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Nosotros no estamos en la situación de corrupción. Si la hay, necesariamente hay alguien desde dentro del sistema que permite la compra, la venta, el ascenso. Y seguramente los charros del SNTE están involucrados. Nosotros no damos plazas, nosotros no asignamos plazas, nosotros gestionamos, tramitamos. Es la autoridad que lo hace”, dijo.

En entrevista también negó que los líderes de la coordinadora oculten información a las bases, como igualmente lo insinuó la mandataria federal.

“Nos parece que la Presidenta tiene otros datos o no sé de dónde saqué eso, pues si estamos en una huelga estamos en plantón o sea ¿cómo ocultamos la información nosotros? Queremos también ser muy claros que las decisiones las tomamos con nuestros compañeros No es así como funciona la coordinadora. A veces es lento; yo le llamo democracia plebeya, porque hay que juntarse, hay que reunirse, hay que discutir y nuestras asambleas son las que definen”, declaró.

Negó que haya planes de retirar el plantón y explicó que las casas de campaña levantadas corresponden a compañeros que se retiran para ser relevados por otros docentes que llegarán en el transcurso de unas horas. No obstante, pidió esperar a la resolución que tomará la ANR, sobre la ruta a seguir.

Normalistas retiran protesta en Reforma pero bloquean caseta

| Por Claudia Arellano |

La autopista México-Cuernavaca permaneció cerrada este viernes a la altura de la caseta de cobro Tlalpan por la presencia de un grupo de manifestantes que mantienen bloqueados ambos sentidos de la vialidad, informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

A través de un aviso a los usuarios, el organismo indicó que los automovilistas que requieran circular por la zona deberán utilizar como alternativa la salida habilitada en el kilómetro 38 hacia la carretera federal libre a Cuernavaca.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, los manifestantes corresponden al denominado “bloque negro” vinculado a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes exigen avances en las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en septiembre de 2014.

El Dato: Los manifestantes por el caso Ayotzinapa utilizaron una pipa de material peligroso para cerrar la circulación vial en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca.

La movilización representa el segundo día consecutivo de protestas en la caseta de peaje. Desde el jueves al mediodía, los estudiantes ocuparon el lugar como parte de las acciones realizadas en el contexto de las manifestaciones convocadas durante la inauguración de la Copa Mundial.

Sobre la situación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, señaló que durante toda la semana se ha mantenido comunicación con los estudiantes y diversos grupos relacionados con el movimiento.

No obstante, explicó que la presencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en las movilizaciones del jueves no estaba contemplada dentro de las actividades previstas por las autoridades.

CASETA México- Cuernavaca, tras ser tomada por estudiantes de Ayotzinapa, ayer ı Foto: Cuartoscuro

En la jornada de protestas sobre Reforma, Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los normalistas, anunció el retiro del grupo al no encontrar condiciones para dialogar con el Gobierno; no obstante, aseguró que se mantiene el respaldo a las causas que defiende la CNTE porque “probablemente éstos 43 estarían en las primeras filas de este movimiento para exigir y reclamar los derechos laborales”.

En la CDMX, los disidentes no encontraron respuestas y tampoco pudieron realizar las actividades planeadas. Después de una semana marcada por retenes, revisiones y bloqueos a sus acciones, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos regresaron a Guerrero con una sensación que, aseguran, se ha vuelto recurrente a lo largo de casi 12 años de lucha: “la de no ser escuchados”.

Reunidos frente al Antimonumento +43 sobre Paseo de la Reforma, los familiares denunciaron que en los últimos días no existieron las condiciones para ejercer plenamente su derecho a la protesta y visibilizar sus demandas.

59 explosivos fueron decomisados a normalistas de Ayotzinapa

Desde el lunes, los autobuses que trasladaban a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron sometidos a revisiones y restricciones en la caseta de Tlalpan, principal acceso hacia la CDMX desde Guerrero. Varias movilizaciones tuvieron que cancelarse y este viernes fue suspendida una mesa de diálogo programada con autoridades en la (Segob) y tampoco pudieron realizar el mitin que tenían previsto frente a la dependencia.

La molestia de los familiares era evidente, no sólo por los obstáculos enfrentados durante la semana, sino por la indolencia acumulada de casi 12 años.

Desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, las familias han recorrido oficinas gubernamentales, fiscalías, tribunales, organismos internacionales para exigir justicia.

Los familiares recordaron que siete madres y padres han fallecido sin conocer qué ocurrió con sus hijos ni dónde se encuentran.

“Cada ausencia representa una herida más dentro de una lucha que parece avanzar más lentamente que el tiempo”, dijo a La Razón Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, quien expresó su preocupación por la falta de avances en el esclarecimiento de los hechos.

La madre del normalista señaló que entre sus principales demandas se encuentra que la FGR reactive las líneas de investigación estancadas desde 2024.

“Desde el año 2024 fueron abandonadas y no se han vuelto a retomar (las líneas de investigación), y tampoco se explica si se explorarán otras”, señaló.

Reiteró la exigencia de concretar la extradición de funcionarios prófugos relacionados con el caso, entre ellos: Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé.

El reclamo más firme fue dirigido a las autoridades federales, a quienes solicitaron evitar cualquier intento de criminalizar su movimiento y demandaron a la Segob garantías para ejercer su derecho a la protesta sin que ellos, ni los estudiantes normalistas, sean objeto de investigaciones penales derivadas de las protestas.