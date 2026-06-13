Definiciones tras excesos de la CNTE

Nos hacen ver que el replanteamiento del Gobierno federal ante la CNTE no es gratuito. La presión extrema que los líderes de la disidencia magisterial ejercieron los días y las horas previas al inicio del Mundial pretendía llevar al Gobierno a operar en límites de provocación en los que cualquier error podría haber costado muy caro. La estrategia de los dirigentes de la Coordinadora de estirar la liga y ganar tiempo en las negociaciones —en las que siempre salían sin aceptar ningún ofrecimiento, pero tampoco abriendo vías alternas de solución— ha quedado registrada. Y no sólo eso. Nos hacen notar que tampoco se ha echado en saco roto el dato de que agrupaciones afines tenían prevista la utilización de explosivos en protestas. De no habérseles asegurado cuando pretendían ingresar con ellos a la Ciudad de México, y si finalmente los hubieran detonado, el escenario habría sido todavía más adverso. En el Gobierno quienes aún son próximos a esos grupos, nos dicen, deberán pensar si siguen de su lado o del lado de la Presidenta.