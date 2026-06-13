Liberan a los 12 detenidos durante protestas

Organizaciones civiles dieron a conocer que los 12 detenidos durante las manifestaciones realizadas el jueves, en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, fueron liberados durante la noche; sin embargo, enfrentarán carpetas de investigación por diversos señalamientos relacionados con los hechos registrados durante las protestas.

De acuerdo con los colectivos, los manifestantes fueron trasladados a las Coordinaciones Territoriales Coyoacán 1 y 2, tras ser arrestados durante las manifestaciones afuera del Estadio Ciudad de México. A través de videos difundidos por los colectivos, se denunció que varios de los jóvenes capturados fueron sometidos con violencia por elementos de seguridad y que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

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La noche del jueves, compañeros, familiares y activistas se concentraron afuera de las instalaciones ministeriales para exigir la liberación de los arrestados. Conforme avanzó la madrugada, los detenidos salieron uno a uno. Según los colectivos, los liberados quedaron sujetos a investigación por, presuntamente, “romper el cerco en un área de alta seguridad”, mientras que uno de ellos enfrenta un señalamiento por presunto robo con violencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sostuvo que durante las movilizaciones algunos manifestantes agredieron a elementos policiacos con petardos, piedras y otros objetos cuando éstos realizaban labores de contención en la zona. No obstante, la dependencia no precisó la cantidad de detenidos ni los delitos específicos por los que se les acusan.

Los casos que generaron mayor atención fue el de Ámbar Ruíz y Axel Hernández, quienes se identificaron como reporteros y cuya detención fue denunciada en redes sociales por organizaciones civiles y colegas periodistas.