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• ¿PRIMor en Nuevo León?

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Rozones Foto: Imagen: La Razón de México
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Resulta que en Nuevo León se está cocinando una alianza de ésas que nadie quiere admitir en voz alta. Y es que, entre quienes conocen del manejo de la política a detalle en esa entidad, nos dicen que todo pinta a que Morena y el PRI están operando en la misma mesa contra Movimiento Ciudadano. La versión apunta a un presunto acuerdo entre Grecia Benavides, Anylú Bendición, Adrián de la Garza, y Alejandro Murat. El guion es harto conocido, de día se lanzan discursos contra la vieja política, pero de noche se cruzan mensajes, favores y rutas electorales. Morena acusa al PRI, el PRI golpea a MC, Murat acomoda piezas y de pronto todos fingen sorpresa y entendimiento. El problema no es competir, nos aseguran, el problema es la simulación de diputadas morenistas sirviendo a una estrategia priista, y operadores priistas que usan a Morena como ariete con Alejandro Murat, con su historial y sus varias carpetas de investigación pendientes, como puente entre ambos mundos.

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