CSP destaca que en aprobación le ganó a AMLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que su nivel de aprobación ya rebasa en un punto porcentual al que tiene el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, expuso los resultados de una casa encuestadora en la que se muestra que sus niveles de aprobación entre la ciudadanía se encuentran en 71 por ciento, mientras que los del exmantadatario se muestran en 70 por ciento, ante lo cual exclamó: “Le gané por un punto”.

La pregunta hecha en tal ejercicio fue “¿Qué opinión tiene usted de la Presidenta Claudia Sheinbaum?”, de lo cual también se observó que 11 por ciento tiene una percepción ni buena ni mala, mientras que 18 por ciento dijo tener una mala o muy mala, mientras que de su antecesor fue de ocho y 19 por ciento, respectivamente.

El Tip: Morena aseguró que mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía y destacó los niveles de aprobación de la mandataria, tras los resultados del ejercicio.

La encuesta también mostró la calificación que se le otorga a la mandataria, a quien 38 por ciento le otorgó entre 0 y siete; mientras que 36 por ciento, entre ocho y nueve; otro 23 por ciento le puso 10, arrojando un promedio de 7.2.

En cuanto a “atributos”, los encuestados la describieron como una persona honesta, que conoce los problemas de la gente, firme, trabajadora, capaz, amable y responsable. Otros resultados arrojados por este ejercicio mostraron preferencias partidistas en la población inclicadas hacia el partido Morena. Respecto a estos, la Presidenta resaltó que hay algunos rubros en donde el PRI ya rebasa al PAN.

47 por ciento de la población se identifica con Morena

Sheinbaum acusó que hay sectores que han costeado una campaña en su contra, frente a lo cual reiteró las declaraciones hechas la semana pasada, con motivo del ajuste mundialista que alberga el país.

“El viernes yo dije: ‘El que le apuesta a que le vaya mal a México siempre va a perder, siempre; va a perder en la cancha, va a perder en la vida y va a perder en la política’. Y estos momentos de cuando juega la Selección, pues todo mundo está con la Selección (...) donde todos queremos que gane la Selección. Bueno, a lo mejor habrá algunos que no, ¿verdad? No sé”, dijo.