En 2025 menos pedidos de refugio, dice ACNUR

Más de 70 mil 500 personas solicitaron asilo en México el año pasado, lo que representa un 12.76 por ciento menos que los 80 mil 825 registrados en 2024, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) al presentar su Informe de Resultados 2025.

El organismo destacó en su documento que, pese a un contexto marcado por cambios en las dinámicas migratorias de la región y recortes históricos al financiamiento humanitario global, México mantuvo su papel como país de destino, protección y acogida para miles de personas que huyen de la violencia, persecución o crisis humanitarias.

Del total de peticiones recibidas el año anterior, 49 por ciento correspondió a personas originarias de Cuba, 20 por ciento, a venezolanos, 13 por ciento a haitianos y siete por ciento a hondureños.

Aunque casi la mitad de las solicitudes se presentaron en Chiapas, la Zona Metropolitana del Valle de México concentró cerca del 30 por ciento del total, consolidándose como uno de los principales puntos de recepción y atención para personas en busca de protección internacional, dijo el organismo.

La representante de ACNUR en México, Chiara Cardoletti, señaló que los resultados alcanzados reflejan la capacidad de resiliencia de las personas desplazadas y el trabajo conjunto de diversos sectores.

Se mantiene ı Foto: Especial

“Las personas refugiadas y desplazadas siguen demostrando una enorme capacidad para reconstruir sus vidas cuando encuentran protección y oportunidades. Los resultados de este año reflejan el compromiso compartido de autoridades, comunidades, sociedad civil, academia y sector privado para que la integración sea una realidad en México”, afirmó durante la presentación del texto.

Entre los principales logros reportados por el organismo internacional destacan la atención legal gratuita a cerca de 100 mil personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas; el acceso de más de 24 mil personas a alojamiento y asistencia integral mediante albergues apoyados por ACNUR; y la reubicación de más de cuatro mil refugiados a través del Programa de Integración Local.

Con ello, más de 170 mil personas se han beneficiado de las iniciativas de integración impulsadas por la organización en México desde 2016.

Asimismo, 240 empresas colaboraron con el organismo para promover la inclusión laboral de personas refugiadas, mientras que más de 13 mil personas pudieron abrir cuentas bancarias para facilitar su integración financiera. También se apoyó el acceso a la educación de más de mil niñas, niños y adolescentes refugiados o solicitantes de asilo, y se brindó asistencia especializada a más de mil 800 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia.

El informe también pone atención en el fenómeno del desplazamiento interno forzado. La ACNUR reportó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 283 mil 360 hogares abandonaron su lugar de residencia durante 2024 para protegerse de la delincuencia. Ante esta situación, el organismo proporcionó más de 14 mil 900 servicios de protección a personas desplazadas dentro del país.

Durante la presentación del informe, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, destacó que México

se ha consolidado como un país de destino y acogida para quienes buscan

protección internacional.