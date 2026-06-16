Encuesta en la mañanera

Entre las cifras de la estadística publicada ayer por De las Heras, nos dicen, no sólo robó cámara el reflejo actualizado de los altos índices de aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que la mandataria hizo la lectura de los resultados de la casa encuestadora en público, durante su Mañanera del Pueblo, y se dio cuenta que a casi dos años de su gestión, el porcentaje de personas que tiene una opinión favorable de ella supera el 70 por ciento, con lo que también rebasa al expresidente Andrés Manuel López Obrador, un hito que la propia Jefa del Ejecutivo no pudo dejar pasar: “¡Ah, eso está buenísimo!”, dijo al ver la comparativa entre sus números y los de su predecesor. “Le gané por un punto”, remarcó sobre la lámina que, por cierto, también le da un porcentaje mayor de negativos a AMLO que los que se reportan para Sheinbaum. En la exposición de estos datos, la Presidenta también aprovechó para destacar que estas altas calificaciones a su gestión se dan incluso cuando hay una tremenda campaña de desprestigio pagada por sectores que rechazan a la 4T.