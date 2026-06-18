Agarran las manos al PAN

Más de un panista levantó ayer la ceja y luego frunció el ceño al enterarse de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que Acción Nacional y su dirigente nacional, Jorge Romero, como medida cautelar tienen que retirar publicaciones en Internet en las que se refieren a Morena como “narcopartido”. Y es que resulta que con una votación de dos a uno, esa comisión —que procesa quejas presentadas por los partidos— concedió la razón a los guindas, que reclamaron que en esos mensajes había calumnia de por medio. Fueron Rita Bell López y Frida Gómez quienes acogieron ese argumento mientras Arturo Castillo consideró que, de procederse al retiro de mensajes, podría haber una afectación a la libertad de expresión en las redes sociales. Es sabido que el señalamiento de “narcopartido”, el cual los panistas achacan a Morena a partir de casos como el de la solicitud de detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, por parte de la Justicia de EU, ha sido uno de los misiles más duros que ha lanzado el albiazul —centralmente a partir de la defensa que emprendió de la gobernadora de Chihuahua—. Sin embargo, ayer en el INE se lo desactivaron.