Encinas pide a la OEA abrir más cooperación con observadores permanentes

México llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a ampliar los canales de cooperación con observadores permanentes, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, migración, cambio climático, crisis humanitarias y amenazas a la paz.

Durante el Diálogo de Jefes de Delegación de los Estados Miembros con observadores permanentes, dentro de la 56 Asamblea General, el embajador Alejandro Encinas destacó que esa participación aporta recursos técnicos, políticos y financieros al trabajo regional.

“México saluda la realización de este diálogo, que da cuenta de la importancia que tiene para la Organización de Estados Americanos el fortalecimiento de la relación, la cooperación y la confianza entre los Estados miembros y los Estados observadores permanentes”, expresó.

En el Diálogo con Estados Observadores de la #56AGOEA, México 🇲🇽 valoró sus contribuciones técnicas, políticas y financieras, así como el intercambio de experiencias, capacidades y buenas prácticas que enriquecen el trabajo de la @OEA_oficial en todos sus ejes temáticos pic.twitter.com/FVSPX3Yukb — MisionMexOEA (@MisionMexOEA) June 23, 2026

Además, Encinas reconoció a España por el vigésimo aniversario del Fondo Español para la OEA, al cual definió como un mecanismo de cooperación “sostenida, horizontal y orientada a resultados”.

Señaló que ese instrumento ha contribuido al fortalecimiento institucional, los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad de género, la paz y el desarrollo integral.

La delegación mexicana también agradeció las aportaciones de Francia, Italia, Unión Europea, Alemania, Corea, Filipinas, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Mónaco, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Portugal, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania y Reino Unido durante el año pasado.

Según Encinas, ese respaldo permitió impulsar proyectos sobre derechos humanos, observación electoral, fortalecimiento democrático, seguridad multidimensional, inclusión social, igualdad de género, procesos de paz, desarrollo sostenible y capacidades institucionales.

El representante mexicano sostuvo que “la OEA lejos de desalentar o sobrerregular la participación de los Estados observadores, debe abrir mayores canales de cooperación”, sostuvo el representante mexicano.

México valora las contribuciones técnicas, políticas y financieras de los Estados observadores, así como el intercambio de experiencias, capacidades y buenas prácticas que fortalecen el trabajo de la @OEA_oficial .



Diálogo con Observadores Permanentes #56AGOEA https://t.co/lZPvJd2oBt pic.twitter.com/nQJEhbvsEE — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) June 23, 2026

Hacia el cierre, México reafirmó la importancia del multilateralismo, el diálogo, la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional para atender desafíos compartidos.

“Estamos convencidos de que una relación sólida, constructiva, sostenida en la confianza mutua entre los Estados miembros y los Estados observadores permanentes, guiada por los principios y propósitos de la Carta de la OEA, con pleno respeto al derecho internacional, la soberanía, la no intervención y la igualdad jurídica, contribuirá a fortalecer a la organización”, dijo Encinas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL