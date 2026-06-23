Sheinbaum: Decomiso de cartuchos en Arizona muestra buena comunicación entre México y EU

El decomiso de más de 40 mil cartuchos en el cruce fronterizo de Arizona muestra la “buena comunicación” que existe entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco del entendimiento de seguridad, refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El lunes, el embajador de la unión americana en nuestro país, Ronald Johnson, reportó que autoridades de aquel país decomisaron 43 cartuchos de municipio en el puerto fronterizo de Mariposa, por medio de una operación a cargo de la Oficina de Operaciones de Campo, agentes de Tucson y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Al respecto, la jefa del Poder Ejecutivo Federal dijo en su conferencia de este martes que el aseguramiento habla de la relación bilateral e incluso sugirió que se debería hacer un balance sobre cuántas armas se frenaban antes de la llegada de Donald Trump al gobierno.

“Es un buen ejemplo de cómo hay comunicación. Porque habría que ver cuántas incautaciones de armas, municiones ha habido en Estados Unidos previo a la llegada del Presidente Trump”, dijo.

Señaló que este es un punto en el que se ha insistido a la administración del republicano, para que también se cumpla con el trabajo que ellos tienen que hacer de aquel lado de la frontera en materia de seguridad para impedir que más armas lleguen a México, a manos de la delincuencia.

“Nosotros hemos insistido muchísimo en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pase más a México… Nosotros hacemos nuestro trabajo todos los días. Desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes, generadores de violencia. Estados Unidos tiene que hacer su parte, porque en Estados Unidos primero hay armas que se compran en Estados Unidos y que pasan a México de manera ilegal”, dijo.

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FGR