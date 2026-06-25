Audiencia de La Tuta en EU, en septiembre

El excapo del narco, tras su detención en México, en 2015.

SERVANDO GÓMEZ Martínez, La Tuta, permanecerá bajo custodia federal en Nueva York mientras avanza el proceso penal abierto en su contra por conspiración para el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, esto, tras lograr aplazar esta última audiencia.

El juez fijó para el 16 de septiembre la próxima audiencia del exlíder de La Familia Michoacana, después de una solicitud conjunta presentada por la defensa y la fiscalía ante la corte federal de Manhattan.

Gómez Martínez enfrenta la causa con representación del abogado Thomas Ambrosio. En una comparecencia previa, el acusado se declaró no culpable ante las autoridades judiciales estadounidenses.

Dentro del mismo expediente figura José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, otro exmando de La Familia Michoacana. Su defensa corresponde a Rubén Oliva y su siguiente cita judicial quedó prevista para diciembre de este año.

Nazario Moreno González, alias El Chayo, también aparece en la acusación federal. Estados Unidos lo identifica como fundador de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios.

La investigación atribuye a los tres presuntos cargos de mando en estructuras criminales dedicadas al envío de metanfetamina y cocaína desde México hacia territorio estadounidense.

Washington ubica el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, como uno de los puntos relevantes dentro del caso. De acuerdo con la acusación, esa zona portuaria habría tenido utilidad para el movimiento de cargamentos de droga desde al menos 2006.

El expediente también señala que La Familia Michoacana rechazaba la venta de drogas en México y favorecía su traslado al mercado de Estados Unidos. “Esta organización está filosóficamente opuesta a la venta de metanfetamina a mexicanos”, indica una parte de la acusación.