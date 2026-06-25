Morena pide “voto por voto”… en Colombia

La dirigencia de Morena manifestó su solidaridad con el candidato presidencial de izquierda colombiano, Iván Cepeda, y llamó a que se garantice la transparencia en el proceso electoral de ese país, al considerar que la estrecha diferencia entre los contendientes obliga a agotar todos los mecanismos legales de revisión y el recuento de votos.

En un pronunciamiento, el partido guinda destacó la trayectoria de Cepeda como defensor de los derechos humanos, promotor de la paz y referente de las luchas sociales en América Latina.Además, expresó su preocupación por los intentos de algunos sectores de dar por concluido el proceso electoral pese a que la diferencia con la que Abelardo de la Espriella aventaja en la segunda vuelta, es de apenas 0.9 por ciento de la votación, equivalente a menos de 250 mil sufragios.

0.9 por ciento es la ventaja de votos del candidato puntero

Según el guinda, la democracia requiere certeza, transparencia y pleno respeto a la voluntad popular, por lo que consideró indispensable realizar un recuento exhaustivo de los votos y revisar las impugnaciones presentadas ante las autoridades electorales colombianas.Recordó la experiencia mexicana de 2006, al señalar que una diferencia mínima en aquella contienda generó cuestionamientos que marcaron la vida democrática del país.

“Hay que recordar que gracias a la lucha de Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México, hoy los votos cuentan y se cuentan. Si en Colombia la diferencia de la elección presidencial es menor al uno por ciento, debe realizarse el recuento voto por voto para respetar la voluntad popular”, sostuvo.

El Dato: Colombia se sumó a países latinoamericanos como Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina, que eligieron a gobiernos considerados conservadores o de derecha.

Además, hizo referencia a los comicios legislativos colombianos de 2022, cuando el escrutinio oficial permitió recuperar cientos de miles de votos que no habían sido contabilizados en el preconteo inicial, por lo que consideró que existen antecedentes que justifican una revisión minuciosa de los resultados actuales.

Advirtió sobre el avance de expresiones de ultraderecha en América Latina, las cuales, afirmó, representan riesgos para los derechos sociales, la inclusión y la soberanía de los pueblos de la región.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó su solidaridad con Cepeda, y “con los millones de colombianas y colombianos que han luchado por la paz, la justicia social y la esperanza”.

“Vemos con profunda preocupación el peligroso avance de una ultraderecha que llega con la promesa de desmantelar los derechos sociales conquistados, amenazar la paz, profundizar las desigualdades y entregar la soberanía”, agregó.