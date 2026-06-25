Transportistas quitan bloqueo en carreteras

A pesar de haber llegado a un acuerdo previo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para no llevar a cabo ningún bloqueo, desde las primeras horas de este miércoles los agremiados de la Alianza Mexicana de Organizaciones y Transportistas (AMOTAC) salieron a las carreteras principales de, al menos, nueve entidades federativas para exigir al Gobierno federal que garantice mayor seguridad carretera ante los delitos que enfrentan en su trayecto y otros abusos.

El amago de movilización fue planteado desde finales del año pasado y se concretó con el paso de los meses. Sin embargo, la noche de este 23 de junio se llevó a cabo una mesa de diálogo con la Segob, la cual reportó al término del día que la agrupación se comprometió a no realizar ninguna obstrucción carretera.

El Dato: El gobierno implementará un sistema de videovigilancia y atención especializada, similar a un C5 a nivel nacional, enfocado a los delitos contra el autotransporte de carga.

La dependencia federal aseguró que se dio respuesta a las peticiones y se trazó una ruta de trabajo, ante lo cual enfatizó el llamado a que hubiera responsabilidad y se respetara el derecho de la población a tener un libre tránsito.

No obstante, este miércoles amaneció con cierres a carreteras vitales para la conectividad con: Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala.

A pesar de que las demandas de transportistas variaron por región, la mayoría coincidía en pedir que se garantizara la seguridad en sus trayectos, al denunciar que cotidianamente enfrentan asaltos, violencia y retenes en los que son despojados de las cargas y de sus recursos.

Una de las afectaciones principales fue en la autopista México-Pachuca, sobre la que los manifestantes atravesaron sus pesadas unidades para complicar el tránsito vehicular para miles de automovilistas que intentaban cruzar del territorio mexiquense hacia la capital del país.

En el transcurso de la mañana, líderes de la AMOTAC sostuvieron una reunión directa con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, para dar seguimiento a las exigencias que la organización puso sobre la mesa.

En un posicionamiento emitido antes del mediodía se reportó que ambas partes suscribieron una minuta de trabajo y la ruta de atención para garantizar un seguimiento institucional a las demandas de los transportistas.

“Entre las principales demandas planteadas se encuentran asuntos relacionados con la seguridad en carreteras, así como diversos trámites y procedimientos que, de acuerdo con la organización, afectan a sus agremiados”, puntualizaron las dependencias.

Las autoridades dijeron que hay disposición para mantener los canales de comunicación abiertos y que siga adelante la coordinación para responder a lo que se pide, siempre y cuando, las peticiones estén dentro de sus facultades.

En tanto, Rafael Ortiz, representante de la AMOTAC, suscribió que con dicho acuerdo desistirían de las movilizaciones y bloqueos, los cuales fueron levantados en el transcurso de la tarde.

De acuerdo con la Segob, se han llevado a cabo más de 300 reuniones con transportistas, sólo en lo que va de la actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos, por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones”, se informó en el primer comunicado de la dependencia federal.