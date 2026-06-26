CSP presenta avances en tren Saltillo-Nuevo Laredo; proyecto apuntala a Tamaulipas como plataforma logística internacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los proyectos ferroviarios impulsados por el Gobierno de México mantienen un avance sostenido y afirmó que continúan los trabajos de construcción de los corredores estratégicos que conectarán al centro y norte del país, entre ellos el tren Saltillo-Nuevo Laredo.

En el Salón de la Tesorería, de Palacio Nacional, este jueves la Presidenta de la República destacó -en su cotidiana conferencia de prensa mañanera- el avance de las obras y el desarrollo de las nuevas etapas del proyecto ferroviario nacional.

“Bueno, como ven, vamos muy adelantados. Se está trabajando muy bien en el México-Querétaro, Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Y se licitan este mismo año, o lo realiza la Secretaría de la Defensa, los demás tramos: de Ciudad de México hasta Guadalajara; y desde Ciudad de México los tramos que faltan hasta Nuevo Laredo. En el caso de Querétaro y Pachuca, el objetivo es inaugurar esos trenes el próximo año, en 2027”, indicó.

Cabe mencionar que en términos estratégicos, el tren Saltillo–Nuevo Laredo no solo mejorará la conectividad de Tamaulipas, sino que reforzará la posición del estado como puerta de entrada del comercio entre México y Estados Unidos, generando condiciones para atraer inversión, fortalecer la competitividad y acelerar el crecimiento económico del noreste del país.

Esta obra -prioritaria para la administración del gobernador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya- representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Tamaulipas porque además consolida a Nuevo Laredo como la principal frontera comercial de América Latina, mejora la movilidad regional al enlazar las zonas industriales de Coahuila y Nuevo León con el principal puente fronterizo de México con Estados Unidos.

Asimismo, impulsa el desarrollo económico pues la construcción y operación del corredor generarán miles de empleos directos e indirectos, además de fomentar el turismo e incentivar inversiones en comercio, servicios, vivienda e infraestructura alrededor de las estaciones ferroviarias y enlaza al norte con el centro del país.

Como parte del informe presentado durante la conferencia, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, informó que el corredor ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo registra avances en diferentes frentes de construcción.

El funcionario detalló que ya se realizaron trabajos de desmonte y despalme en 178 kilómetros, lo que ha permitido liberar frentes para continuar con las siguientes etapas constructivas.

Asimismo, informó que se construyeron 31 kilómetros de terraplén y se ejecutaron 48 obras de drenaje, mientras permanecen activos 18 frentes de trabajo en ambos tramos del proyecto.

“Esto tiene que ver principalmente —como les decía— con terracerías, con plataforma, que es lo que nos permite, cuando vamos a nivel, poner la vía”, indicó.

En materia de infraestructura, señaló que ya inició la construcción del primer viaducto del corredor, con una longitud de 1.3 kilómetros, donde se han construido 75 pilas y se realizó la excavación para seis zapatas.

Añadió que en el tramo Monterrey-Nuevo Laredo se construye un viaducto de 4.9 kilómetros de longitud para cruzar pasos a nivel vehicular, avenidas importantes y la vía férrea existente. En esa estructura ya se construyeron 42 pilas y continúa la fabricación de las trabes tipo AASHTO que serán utilizadas en el montaje.

Lajous explicó que la zona urbana de Monterrey representa el mayor reto de ingeniería del proyecto, por lo que ahí se construirá un viaducto de nueve kilómetros con estructura de acero. Por lo que “ya inició el pedido de la fabricación de 30 mil toneladas de placas de acero”.

“En el tramo V, que es el que va de Monterrey hacia Nuevo Laredo, se construye un viaducto de 4.9 kilómetros de longitud, que cruza pasos a nivel vehicular, avenidas importantes y vía férrea, por eso tenemos un viaducto tan largo”, detalló.

Indicó que también inició la construcción de las plantas de fabricación de durmientes que abastecerán la obra. Para el tramo Saltillo-Monterrey se contempla la producción de 430 mil durmientes, mientras que para Monterrey-Nuevo Laredo serán fabricados 490 mil.

El funcionario informó además que continúan los trabajos ambientales y arqueológicos en el corredor ferroviario. Precisó que el proyecto cuenta con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y que se mantienen de manera permanente las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental, además de las actividades de rescate y reubicación de flora y fauna.

Respecto a los trabajos arqueológicos, señaló que en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo se desarrollan actividades en 11 unidades de excavación arqueológica, con un avance del 81 por ciento.

“En el caso de la Agencia, estamos por iniciar el proceso de licitación de los tramos que van de la Ciudad de México a Saltillo, considerando que ya está en construcción el resto.

El proceso de contratación se desarrollará de manera escalonada, lo cual permite una mejor coordinación en términos del diseño de proyecto y el seguimiento de obra”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que para el corredor Saltillo-Nuevo Laredo ya fueron liberados 12 millones 266 mil 810 metros cuadrados de derecho de vía, correspondientes a 268 predios.

La funcionaria explicó que la mayor parte de esa superficie corresponde al derecho de vía histórico y agregó que como parte del proceso de concertación se ha trabajado con 23 ejidos ubicados en el trayecto del proyecto.

En tanto, el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Néstor Núñez López, informó que en Coahuila y Nuevo León se realizaron 25 Mesas de Atención Social y 39 mesas técnicas para atender los temas relacionados con la construcción del tren.

Asimismo, destacó que “en Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo no se nos ha presentado todavía ninguna queja ciudadana que interrumpa los trabajos de la obra”.

Además del avance del corredor Saltillo-Nuevo Laredo, durante la conferencia se informó sobre el progreso de los proyectos ferroviarios Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro y Querétaro-Irapuato, así como del inicio de las licitaciones para los nuevos tramos que permitirán conectar la Ciudad de México con Guadalajara y completar la ruta ferroviaria hacia Nuevo Laredo.

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